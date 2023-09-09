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«Мисс Беларусь» выбрали в Минске

09.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Мисс Беларусь» выбрали в Минске
 МТРК «Мир»

Элеонора Качаловская получила титул и корону «Мисс Беларусь – 2023». Девушка обошла 23 соперниц, передает телеканал «МИР 24».

В конкурсной программе были представлены дефиле в народных костюмах и вечерних нарядах, викторина на таланты и эрудицию. В подарок «Мисс Беларусь» получила денежный приз, колье с бриллиантами и автомобиль.

«Эмоции безумные. Правда, не приходит осознание абсолютно. Кажется, что все еще идет репетиция. Но я смотрю на корреспондентов, репортеров и понимаю, что это все уже произошло. Я шокирована, счастлива», – поделилась впечатлениями победительница конкурса.

Вечерние наряды, в которых девушки выходили на финальное дефиле, они смогут оставить себе. Это подарок от президента. Александр Лукашенко наблюдал за конкурсом на трибуне среди зрителей. Элеонора Качаловская также получила букет от главы государства.

Ранее жительница Перми Екатерина Волочкова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Россия Земля – 2023». 44-летняя руководительница сети пермских турагентств стала самой красивой замужней женщиной страны. Конкурсантка рассказала, что почти не рассчитывала на успех. Конкурс прошел в Москве 27 августа.



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Элеонора Качаловская получила титул и корону победительницы.
 
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