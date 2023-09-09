«Мисс Беларусь» выбрали в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Элеонора Качаловская получила титул и корону «Мисс Беларусь – 2023». Девушка обошла 23 соперниц, передает телеканал «МИР 24».

В конкурсной программе были представлены дефиле в народных костюмах и вечерних нарядах, викторина на таланты и эрудицию. В подарок «Мисс Беларусь» получила денежный приз, колье с бриллиантами и автомобиль.

«Эмоции безумные. Правда, не приходит осознание абсолютно. Кажется, что все еще идет репетиция. Но я смотрю на корреспондентов, репортеров и понимаю, что это все уже произошло. Я шокирована, счастлива», – поделилась впечатлениями победительница конкурса.