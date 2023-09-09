|
«Мисс Беларусь» выбрали в Минске
09.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Элеонора Качаловская получила титул и корону «Мисс Беларусь – 2023». Девушка обошла 23 соперниц, передает телеканал «МИР 24».
В конкурсной программе были представлены дефиле в народных костюмах и вечерних нарядах, викторина на таланты и эрудицию. В подарок «Мисс Беларусь» получила денежный приз, колье с бриллиантами и автомобиль.
Ранее жительница Перми
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Элеонора Качаловская получила титул и корону победительницы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)