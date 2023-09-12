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Беларусь и Турция намерены нарастить товарооборот

12.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Турция намерены нарастить товарооборот
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Товарооборот между Беларусью и Турцией вырос на 30% и в первом полугодии составил почти 675 миллионов долларов. Об этом стало известно на встрече президента Александра Лукашенко с послом республики Мустафой Озджаном. Нынешние экономические показатели не предел.

«Возможности такие есть. У нас большой интерес к вашей суверенной независимой политике. Вы решаете вопросы так, как нужно турецкому народу. Мы готовы делать все для того, чтобы ваша страна развивалась. Мы не благотворители. Мы также от этого должны иметь и имеем соответствующий результат. Но нужно снимать нерешенные вопросы, которые у нас существуют. И очень надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит нам плечо», – заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что позиции Минска и Анкары по многим проблемам схожи. Что касается торгово-экономических связей между странами, то они укрепились.

«Несомненно, нам удастся достичь показателя в полтора миллиарда долларов. Тем не менее, мы должны понимать, что существуют внешние факторы, которые, к сожалению, не помогают нам работать в этом направлении достаточно быстро. Но мы готовы работать вместе, чтобы найти взаимоприемлемые решения», – отметил в свою очередь Мустафа Озджан.

Посол назвал Беларусь надежным партнером, а также отметил, что в ближайшее время в Минске откроется белорусско-турецкий научный центр.



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Теги: Минск
 
 
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Взаимная торговля между странами выросла на 30% и в первом полугодии составила почти 675 миллионов долларов.
 
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