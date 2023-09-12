Источник материала: ProBusiness

В 2022 году профессии из сферы IT пользовались наибольшим спросом на белорусском рынке, однако в 2023-м популярнее оказались прикладные специальности. Такую тенденцию заметили специалисты образовательной платформы «Lerna». Специально для «Про бизнес» менеджер по маркетингу продукта Татьяна Ставпец и руководитель центра профориентации Екатерина Боровец показали, как и почему менялись предпочтения белорусов, а также объяснили, на какие профессии будет спрос в 2024 году.



Татьяна Ставпец

Менеджер по маркетингу продукта образовательной платформы «Lerna» Екатерина Боровец

Руководитель центра профориентации образовательной платформы «Lerna»

Интерес к образованию растет

Общий интерес к обучению в 2023 году стал выше, чем в 2021-м, но пока на 20% ниже уровня 2022 года. Популярность курсов по программированию и управлению (проектному менеджменту) упала, а дизайн стал набирать обороты. Также увеличился интерес к специальностям в сфере маркетинга, психологии, кино и музыки.



















Как утверждает Екатерина Боровец, «джуны» сейчас менее востребованы, так как на территории Беларуси им сложно найти работу:

— Специалистов много, а компаний, которые готовы трудоустроить, в разы меньше. Но это не значит, что общая тенденция на разработчиков будет снижаться. Темпы развития цифровых технологий лишь усиливаются, а проблему поиска работы можно решить, обратив внимание на зарубежные компании или фриланс.

IT-сфера

Если рассмотреть динамику в разрезе направлений, то такие области в IT, как «тестирование», «Python», «аналитика», «1с разработка», «с++», «java», «машинное обучение» и «кибербезопасность», составили в 2023 году 82% от общей доли спроса. Тестирование просело на 8 процентных пунктов, а вот языки программирования: Java, PHP и Python остаются по-прежнему самыми популярными. Кроме того, растет потребность в защите данных и специалистах по кибербезопасности.







Что касается тех, кто стремится в «IT», то эту сферу выбирают люди с определенным складом ума и образованием. Чаще всего к ним относятся инженеры, бухгалтеры и логисты в возрасте 30−45 лет с доходом от 1000 до 2000 рублей. Главная причина — желание больше зарабатывать. Респонденты в опросах платформы «Lerna» признаются, что однообразная и скучная нынешняя работа надоела, хочется развиваться.

Дизайн

В топе по направлению «дизайн» находятся «кройка и шитье», «фото», «вебдизайн», «3D-моделирование», «ux/ui». Отметим, что в 2023 году доля спроса на курсы по фотографии, 3D-моделированию, графическому дизайну, флористике и нутрициологии увеличилась.







В 2023 году профессией дизайнера чаще всего интересовались женщины старше 50 либо до 25 лет, либо от 31 до 45 лет с доходом в 1000—2000 рублей. Побуждало к переменам желание уйти из найма, обрести свободу и современную профессию. И сейчас для этого подходящее время. Спрос на конструкторов одежды, дизайнеров интерьера, обуви и ювелирных украшений будет расти.

Почему люди заинтересовались прикладными профессиями? Если анализировать с преломлением на политическую и социально-экономическую ситуацию, отмечает Екатерина Боровец, то можно наблюдать тенденцию на развитие локальных брендов. Также в обществе все активней прослеживается стремление подчеркнуть свою индивидуальность. Именно поэтому высокую популярность приобретают небольшие производители одежды, студии по ландшафтному дизайну или мастерские по изготовлению изделий из кожи, ювелирных украшений.

Игровая индустрия

Попасть в игровую индустрию хотят как мужчины, так и женщины. Чаще в возрасте до 25 лет. Исходный доход у них выше, чем у остальных групп: ориентировочно от 2000 до 3000 рублей. Большинство опрашиваемых респондентов были из разных сфер и не имели к творчеству никакого отношения. Таких людей мотивирует к смене профессии огромная любовь к играм и нереализованный творческий потенциал. Люди признаются, что их драйвит одна мысль, что они будут создавать анимацию, концепции, персонажей… Некоторые уже пробовали себя в геймдизайне или в разработке.





Управление

На управленческие курсы нацелены женщины в возрасте от 30 до 40 лет со средним доходом от 1500 рублей. Часто это руководители, ведущие специалисты, управляющие, директора.

Растет интерес у белорусов на бухгалтерские курсы, курсы по презентациям и продажам, таргетинговой рекламе, маркетплейсам, продвижению в YouTube. Также интересны такие профессии: оператор, режиссер, сценарист и монтажер видео.











Причины, которые мотивируют людей к обучению

Специалисты выделели несколько причин, которые мотивируют людей идти на курсы:

Освоить новую профессию и вовсе изменить сферу деятельности хотят люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Найти дополнительный источник дохода — те, кому от 25 до 35 и больше 50 лет.

Фриланс интересен респондентам до 30 лет.

Вовсе перестать работать хотят те, кому 25−30 лет и 35−40 лет.

Что касается рода деятельности, то наиболее заинтересованной категорией в смене профессии являются женщины в декрете и домохозяйки в возрасте от 30 до 35 лет.

Перспективы на 2024 год

Чтобы не потерять свои профессиональные позиции на рынке, нужно развивать цифровые навыки, отмечает Екатерина Боровец.

— Раньше круто было писать в резюме, что вы умеете пользоваться пакетом Microsoft Word, однако сейчас это сравнимо с информацией об умении писать. Если вы понимаете, как создать сводную таблицу в Excel и отлично пользуетесь Google- или Яндекс-документами, то ваша ценность на рынке труда в разы выше. Владение инструментами аналитики и систематизации материала также положительно повлияют на впечатление будущего работодателя.

— Стоит ли следовать трендам при выборе новой профессии?

— Безусловно их нужно отслеживать, но не ставить во главу угла. Опираясь на выводы всемирного экономического форума, в ближайшие пару лет в топе будут аналитики. Сегодня такие специалисты не только визионеры и стратеги, а люди с hard-навыками в программировании и различных софтах. Однако, если, проанализировав статистические данные, вы делаете выбор в пользу топ-профессии, но понимаете, что она не будет приносить удовольствия, увы, больших денег вы в ней тоже не заработаете. Необходимо держать руку на пульсе, но выбирать сферу только исходя из искренних желаний и интересов.

— Что делать, если профессия нравится, но перестала приносить хороший доход?

— Выходом в таком случае будет апгрейд навыков. К примеру, бухгалтер может пойти в 1С-аналитику. Важно понять, что, не получая современные знания, велик риск потерять конкурентоспособность на рынке. Бухгалтер, который не умеет пользоваться электронным документооборотом или же не знает, как поставить задачу в CRM, будет профессионально проигрывать. Также необходимо развивать soft-скилы. Сегодня нужно уметь договариваться с командой.

Совет работодателям: взгляните на проблему под другим ракурсом

Проанализировав исследование IBM Institute for Business Value «Руководство для компаний по оценке навыков и разработке стратегий по поддержанию компетенций сотрудников», эксперты «Lerna» утверждает, что любой специалист, находясь на одной позиции 5−7 лет, теряет интерес и мотивацию.

— В современном мире просто невозможно игнорировать развитие технологий. Если вы хотите профессионально расти, то просто необходимо наполнять себя новыми знаниями. При этом необязательно менять сферу деятельности. Если чувствуете потенциал, добавьте дополнительных задач в вашу ежедневную деятельность или постарайтесь под другим ракурсом взглянуть на проблему и найти более креативное решение.

Для владельцев бизнеса это значит, что работникам нужно помогать в смене деятельности, поощрять их ротацию в компании. Кроме того, есть еще четыре аспекта, которые стоит учитывать работодателям: