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О чем пишут мировые СМИ: траур в Ливии и спасение спелеолога из турецкой пещеры
12.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шторм «Даниэль» вызвал катастрофические наводнения в городе Дерна на востоке Ливии. Местные власти заявили о двух тысячах погибших и шести тысячах пропавших без вести, сообщает
В Турции успешно завершилась международная операция по спасению спелеолога, застрявшего в одной из самых глубоких пещер. 40-летний Марк Дикки спустился в пещеру Морка, но под землей у него началось желудочно-кишечное кровотечение, и он не смог самостоятельно выбраться наружу, сообщает
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Около двух тысяч человек погибли и шесть тысяч пропали без вести после наводнения в Ливии. В Турции девять дней пытались вытащить спелеолога из глубокой пещеры.
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