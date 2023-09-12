О чем пишут мировые СМИ: траур в Ливии и спасение спелеолога из турецкой пещеры

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шторм «Даниэль» вызвал катастрофические наводнения в городе Дерна на востоке Ливии. Местные власти заявили о двух тысячах погибших и шести тысячах пропавших без вести, сообщает The Guardian . Напор воды разрушил две плотины, что привело к разливу реки. Быстрый поток смыл несколько городских районов. Дерна оказалась отрезана от цивилизации, а местные лидеры рассказали, что ситуация «вышла из-под контроля и превратилась в катастрофу». Международные гуманитарные организации и соседние страны направили в Ливию экстренную помощь. Парламент Ливии объявил трехдневный траур.

В Турции успешно завершилась международная операция по спасению спелеолога, застрявшего в одной из самых глубоких пещер. 40-летний Марк Дикки спустился в пещеру Морка, но под землей у него началось желудочно-кишечное кровотечение, и он не смог самостоятельно выбраться наружу, сообщает CNN . Пострадавший находился на глубине 1040 метров. Спасательная операция, в которой принимали участие специалисты из Турции, Италии, Хорватии и других стран, продлилась девять дней, прежде чем спелеолога сумели доставить на поверхность. Он сразу был госпитализирован.

У школьников с инвалидностью в Казахстане могут появиться индивидуальные помощники. До конца года в учебных заведениях страны откроют 37 новых кабинетов поддержки инклюзии, сообщает «Казахстанская правда» . К 2027 году планируют обустроить еще 200 кабинетов. Также в планах – до 2025 года организовать в регионах страны 34 психолого-медико-педагогические комиссии и 26 кабинетов психолого-педагогической коррекции. На данный момент 80% школ в Казахстане создали условия для детей с особыми образовательными потребностями.

В Бишкеке появился мурал, посвященный правам женщин. Его создали на стене Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, сообщает 24.kg . В центре мурала размещена фигура девушки, которая, по словам создателей, является символом расширения прав и возможностей женщин. Ее окружают замысловатые узоры из цветов, которые символизируют «разнообразие и богатство женского опыта и вклада в развитие».