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Погода в СНГ: Астану заливают дожди, в Бишкеке наступил бархатный сезон

12.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Астану заливают дожди, в Бишкеке наступил бархатный сезон
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сухая и теплая осень в Москве. На градусниках – плюс 21. Бархатная погода продержится в российской столице до четверга (14 сентября). Какие еще города Содружества отдыхают от непогоды, а где не замолкают дожди и грозы, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане осень в печальном варианте. Дожди и грозы – на большей части страны. Осадки второй день заливают Астану. На улицах много воды. Спасатели предупредили жителей об усилении ветра до 20 метров в секунду. В зоне ненастья и юг страны. В Кызыл-Орде устраняют последствия мощного вихря. Ураган снес крышу торгового дома. Кровля упала на припаркованные автомобили.

Таджикистан

Пыльные бури вновь накрыли Таджикистан. Мгла в Душанбе и Хатлонской области. Плохая видимость и в ряде районов республиканского подчинения. Ветер со скоростью 20 метров в секунду разносит частицы пыли размером до 10 микрон, опасные для здоровья. Они ухудшают усвоение кислорода. В такую погоду людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями медики рекомендуют носить медицинские маски, по возможности не выходить из дома и держать окна закрытыми.

Кыргызстан

В Кыргызстане бархатный сезон. В Бишкеке плюс 24. Без осадков. Такая же погодная идиллия и в Чуйской области. Здесь фермеры начали собирать поздние сорта яблок: голден, симиренко, делишис. Плоды яркие, крупные и сочные. Сбор продлится до октября.

Армения

Вместо бархатного сезона в Армении – все оттенки серого. Дождливое и пасмурное начало сентября нетипично для республики. Жители Еревана достают из гардероба плащи и куртки, а на севере страны одеваются потеплее. Там открыли сезон заморозки. Ночью столбики термометров опускаются до суровых плюс семи.

Беларусь

В Беларуси небольшая облачность, преимущественно без осадков. В отдельных регионах ожидается слабый туман. На северо-востоке плюс 23. Теплее будет на юго-западе страны. Там – плюс 29. Такая погода идеальна для купания. Но цвет водоемов совсем не привлекает отдыхающих. Вода стала ярко-зеленой. Специалисты уверяют, что здоровью купальщиков ничего не угрожает. Все дело в фитопланктоне. Благоприятные погодные условия способствуют развитию разных видов водорослей. Они-то и определяют цвет воды.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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