Глава МИД Беларуси выступил на Генассамблее ООН

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Щербак/ТАСС

На Генассамблее ООН выступил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник. Он затронул тему санкций стран Запада, которые усугубляют глобальный продовольственный кризис, передает телеканал «МИР 24».

«Глобальный продовольственный кризис является рукотворным, а не системным. Как таковой его легко разрешить – необходимо всего лишь устранить незаконные барьеры. Страны, поставившие преграды, должны их убрать. Это касается не только глобальной продовольственной безопасности , но и всех других направлений международной жизни», – заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник.

Главный шаг – отмена западных ограничений на экспорт удобрений и продовольствия в развивающиеся страны. Сергей Алейник также призвал страны сосредоточиться на решении проблем изменения климата, борьбы с распространением болезней и с международной преступностью. Для этого Беларусь предлагает расширить список постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки, Латинской Америки.