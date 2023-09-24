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Глава МИД Беларуси выступил на Генассамблее ООН
24.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Щербак/ТАСС
На Генассамблее ООН выступил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник. Он затронул тему санкций стран Запада, которые усугубляют глобальный продовольственный кризис, передает телеканал «МИР 24».
Главный шаг – отмена западных ограничений на экспорт удобрений и продовольствия в развивающиеся страны. Сергей Алейник также призвал страны сосредоточиться на решении проблем изменения климата, борьбы с распространением болезней и с международной преступностью. Для этого Беларусь предлагает расширить список постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки, Латинской Америки.
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Сергей Алейник призвал устранить незаконные барьеры.
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