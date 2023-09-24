ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава МИД Беларуси выступил на Генассамблее ООН

24.09.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава МИД Беларуси выступил на Генассамблее ООН
 Александр Щербак/ТАСС

На Генассамблее ООН выступил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник. Он затронул тему санкций стран Запада, которые усугубляют глобальный продовольственный кризис, передает телеканал «МИР 24».

«Глобальный продовольственный кризис является рукотворным, а не системным. Как таковой его легко разрешить – необходимо всего лишь устранить незаконные барьеры. Страны, поставившие преграды, должны их убрать. Это касается не только глобальной продовольственной безопасности, но и всех других направлений международной жизни», – заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник.

Главный шаг – отмена западных ограничений на экспорт удобрений и продовольствия в развивающиеся страны. Сергей Алейник также призвал страны сосредоточиться на решении проблем изменения климата, борьбы с распространением болезней и с международной преступностью. Для этого Беларусь предлагает расширить список постоянных членов Совета Безопасности ООН за счет стран Азии, Африки, Латинской Америки.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Алейник призвал устранить незаконные барьеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Освобождение Беларуси. История подвига
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.09.2023
Mir24.TV Belarus
24.09.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика