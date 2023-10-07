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Вакцинацию студентов от гриппа начали с будущих медиков в Минске
07.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
В Минске централизованно вакцинируют студентов, и одними из первых укол сделали будущие врачи. В медицинском университете столицы развернулась агитационная площадка. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
От старших – младшим, такой принцип выбрали на агитационной площадке в медвузе столицы. Студентам первого и второго курсов взрослые коллеги рассказали про вакцинопрофилактику. Вместо привычных пар и лекций – интерактивные игры и квесты.
В поликлиниках, медпунктах университетов и общежитий уже начали
«Мы как студенты-медики должны прививаться, чтобы обезопасить себя. Свое окружение также нужно сподвигнуть к вакцинации своих близких, чтобы снизить заболеваемость и осложнения», – считает студентка Белорусского государственного медуниверситета Александра Любарец.
Студентов относят к активной категории населения. Они много перемещаются по городу и стране, навещают родителей, организовывают мероприятия. Им врачи рекомендуют вакцинироваться как можно раньше.
К вакцинации также призывают людей из групп высокого риска. Это маленькие дети, пациенты с хроническими заболеваниями, пенсионеры, медработники.
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Студентам первого и второго курсов взрослые коллеги рассказали про вакцинопрофилактику.
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