Вакцинацию студентов от гриппа начали с будущих медиков в Минске

В поликлиниках, медпунктах университетов и общежитий уже начали прививочную кампанию . Медики работают в две смены, чтобы студенты успели сделать укол иммунитета после учебы.

«Мы как студенты-медики должны прививаться, чтобы обезопасить себя. Свое окружение также нужно сподвигнуть к вакцинации своих близких, чтобы снизить заболеваемость и осложнения», – считает студентка Белорусского государственного медуниверситета Александра Любарец.

Студентов относят к активной категории населения. Они много перемещаются по городу и стране, навещают родителей, организовывают мероприятия. Им врачи рекомендуют вакцинироваться как можно раньше.

К вакцинации также призывают людей из групп высокого риска. Это маленькие дети, пациенты с хроническими заболеваниями, пенсионеры, медработники.