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Лукашенко о конфликте на Ближнем Востоке: «встряхивают весь мир»
14.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Одной из тем обсуждения на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке стал конфликт на Ближнем Востоке.
Ранее президент России
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Одной из тем обсуждения на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке стал палестино-израильский конфликт.
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