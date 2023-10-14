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Лукашенко о конфликте на Ближнем Востоке: «встряхивают весь мир»

14.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко о конфликте на Ближнем Востоке: «встряхивают весь мир»
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Одной из тем обсуждения на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке стал конфликт на Ближнем Востоке.

«Ситуация катастрофически быстро меняется, появляются все новые и новые вызовы. Возьмите Ближний Восток. Они уже не только нас встряхивают, они уже встряхивают весь мир. Дай Бог остановиться, чтобы к Третьей мировой войне не подойти», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о противостоянии Израиля и ХАМАС, заявил о необходимости создания независимой Палестины.



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Одной из тем обсуждения на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке стал палестино-израильский конфликт.
 
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