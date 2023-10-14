Лукашенко о конфликте на Ближнем Востоке: «встряхивают весь мир»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одной из тем обсуждения на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке стал конфликт на Ближнем Востоке.

«Ситуация катастрофически быстро меняется, появляются все новые и новые вызовы. Возьмите Ближний Восток. Они уже не только нас встряхивают, они уже встряхивают весь мир. Дай Бог остановиться, чтобы к Третьей мировой войне не подойти», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.