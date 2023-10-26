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О референтном ценообразовании на лекарства рассказали в МАРТ Беларуси

26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О референтном ценообразовании на лекарства рассказали в МАРТ Беларуси
 МТРК «Мир»

Беларусь возвращает референтные цены на лекарства, которые отменили с началом пандемии. Говоря по-простому, они не должны быть выше средних.

Всего в перечне 37 наиболее востребованных наименований лекарств. Среди них бисопролол, ибупрофен и аспирин. Их стоимость будут определять, исходя из ситуации на рынке соседних стран. Если для Беларуси она выше, производитель обязан обосновать наценку или уравнять стоимость.

«Сами производители тоже с этим согласны, поскольку для них тоже сделан ряд послаблений с точки зрения документооборота, механизма доказывания своей стоимости. Учитывается изменяющаяся экономическая среда, тот же курс валют и так далее, поэтому сами производители, наоборот, заинтересованы навести порядок и объявить конкуренцию с другими поставщиками», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Урегулировать цены производители должны до декабря. Это позволит вдвое снизить стоимость ряда препаратов. Однако изменения станут видны не сразу: остатки товаров могут продаваться по старой цене.



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Теги: Курсы валют
 
 
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Урегулировать цены производители должны до декабря. Это позволит вдвое снизить стоимость ряда препаратов.
 
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