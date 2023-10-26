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О референтном ценообразовании на лекарства рассказали в МАРТ Беларуси
26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Беларусь возвращает референтные цены на лекарства, которые отменили с началом пандемии. Говоря по-простому, они не должны быть выше средних.
Всего в перечне 37 наиболее востребованных наименований лекарств. Среди них бисопролол, ибупрофен и аспирин. Их стоимость будут определять, исходя из ситуации на рынке соседних стран. Если для Беларуси она выше, производитель обязан обосновать наценку или уравнять стоимость.
Урегулировать цены производители должны до декабря. Это позволит вдвое снизить стоимость ряда препаратов. Однако изменения станут видны не сразу: остатки товаров могут продаваться по старой цене.
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Урегулировать цены производители должны до декабря. Это позволит вдвое снизить стоимость ряда препаратов.
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