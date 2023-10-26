Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Вологодской области достиг рекордных $680 млн

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выходить на новый уровень сотрудничества призвал Александр Лукашенко губернатора Вологодской области. Президент Беларуси провел переговоры с руководителем российского региона Олегом Кувшинниковым.

Товарооборот между Минском и Череповцом достиг рекордных показателей по итогам прошлого года и приблизился к 680 миллионам долларов. Однако за девять месяцев этого года динамика снизилась. Белорусский лидер призвал не списывать это на колебания на валютном рынке. По его словам, есть все возможности, чтобы восстановить и превысить показатели. Беларусь готова к партнерству во всех сферах, подчеркнул Александр Лукашенко, – в промышленности, поставках стройматериалов, лифтового оборудования и других.

«Предлагаю в каждом ключевом секторе промышленности определить несколько таких флагманских белорусско-вологодских проектов – до трех в каждом сегменте: допустим, в машиностроении, металлургии, сельском хозяйстве, включая животноводство, растениеводство и переработку сельхозпродукции, лесоводстве, и обязать правительства раз в полугодие информировать нас о результатах совместной работы. Контроль за исполнением договоренностей никуда не уходил. Он становится еще более актуальным», – заявил белорусский лидер.

Президент призвал отказаться от создания дублирующих предприятий и делать упор на совместные. Одним из таких проектов может стать литейное производство для нужд машиностроителей Беларуси и России.