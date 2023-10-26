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Лукашенко: Товарооборот Беларуси и Вологодской области достиг рекордных $680 млн
26.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выходить на новый уровень сотрудничества призвал
Товарооборот между Минском и Череповцом достиг рекордных показателей по итогам прошлого года и приблизился к 680 миллионам долларов. Однако за девять месяцев этого года динамика снизилась. Белорусский лидер призвал не списывать это на колебания на валютном рынке. По его словам, есть все возможности, чтобы восстановить и превысить показатели. Беларусь готова к партнерству во всех сферах, подчеркнул Александр Лукашенко, – в промышленности, поставках стройматериалов, лифтового оборудования и других.
Президент призвал отказаться от создания дублирующих предприятий и делать упор на совместные. Одним из таких проектов может стать литейное производство для нужд машиностроителей Беларуси и России.
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