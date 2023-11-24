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МТС подготовил «Новогодний» тариф: безлимит звонков внутри сети и 100 ГБ интернета за 19,90 рубля в месяц в течение полугода

24.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

МТС подготовил «Новогодний» тариф: безлимит звонков внутри сети и 100 ГБ интернета за 19,90 рубля в месяц в течение полугода

МТС запустил тариф «Новогодний» для новых абонентов, который позволит активно общаться и пользоваться мобильным интернетом со скидкой на абонентскую плату в течение полугода. Предложение ограничено по времени: подключиться на тариф можно по 14 января 2024 года.

Тарифный план «Новогодний» предоставляет безлимит минут исходящих звонков внутри сети и 100 ГБ мобильного интернета ежемесячно на неограниченной скорости. В рамках акции новым абонентам в течение первых 3 месяцев также бесплатно доступна услуга «200 минут во все сети».

При желании к тарифу «Новогодний» можно подключить услугу «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» или «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)», чтобы пользоваться мобильным интернетом без ограничений по объему трафика.

Предусмотрена также возможность активировать «Подписку МТС Премиум+», которая дополнительно предоставляет 50 ГБ трафика и 100% скидку на доступ к онлайн-кинотеатру IVI, 85 каналам цифрового телевидения и more.tv в приложении МТС ТВ, электронной библиотеке с услугой «Книги с Литрес», музыкальному сервису МТС Musiс.

В первые 180 дней с момента подключения на абонплату по акции будет действовать скидка. Благодаря ей возможностями тарифа в течение полугода можно будет пользоваться всего за 19,90 рубля в месяц.

Тарифный план «Новогодний» могут подключить только новые абоненты. Переход на него с других тарифов невозможен. Предложение доступно как для физических и юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

Подключиться на тариф «Новогодний» по 14 января 2024 года можно в любом салоне связи МТС или заказать sim-карту с доставкой на дом на shop.mts.by.

Подробнее о тарифе — здесь.

 
 
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