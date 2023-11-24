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МТС подготовил «Новогодний» тариф: безлимит звонков внутри сети и 100 ГБ интернета за 19,90 рубля в месяц в течение полугода
24.11.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
МТС запустил тариф «Новогодний» для новых абонентов, который позволит активно общаться и пользоваться мобильным интернетом со скидкой на абонентскую плату в течение полугода. Предложение ограничено по времени: подключиться на тариф можно по 14 января 2024 года.
Тарифный план «Новогодний» предоставляет безлимит минут исходящих звонков внутри сети и 100 ГБ мобильного интернета ежемесячно на неограниченной скорости. В рамках акции новым абонентам в течение первых 3 месяцев также бесплатно доступна услуга «200 минут во все сети».
При желании к тарифу «Новогодний» можно подключить услугу «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» или «Безлимит интернета (до 2 Мбит/сек)», чтобы пользоваться мобильным интернетом без ограничений по объему трафика.
Предусмотрена также возможность активировать
В первые 180 дней с момента подключения на абонплату по акции будет действовать скидка. Благодаря ей возможностями тарифа в течение полугода можно будет пользоваться всего за 19,90 рубля в месяц.
Тарифный план «Новогодний» могут подключить только новые абоненты. Переход на него с других тарифов невозможен. Предложение доступно как для физических и юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.
Подключиться на тариф «Новогодний» по 14 января 2024 года можно в любом салоне связи МТС или заказать sim-карту с доставкой на дом на
Подробнее о тарифе —
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МТС подготовил «Новогодний» тариф: безлимит звонков внутри сети и 100 ГБ интернета за 19,90 рубля в месяц в течение полугода
МТС запустил тариф «Новогодний» для новых абонентов, который позволит активно общаться и пользоваться мобильным интернетом со скидкой на абонентскую плату в...
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