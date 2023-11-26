Поиск крутых сотрудников, проблемы с узнаваемостью брендов и реальный смысл предпринимательства: новости бизнеса за 20-26 ноября 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Цифровизация бизнеса, секреты «Черной пятницы» и бешеный рост белорусских производств. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Технологии все активнее внедряются в бизнес-процессы большинства компаний. Они трансформируют, упрощают и ускоряют бизнес. Но возможно ли полностью уйти в «цифру»? Какие перспективы это открывает? Можно ли это сделать уже сегодня? Руководитель юридического направления цифровой экосистемы «МетаЭра» Дмитрий Заблоцко-Горький рассказал , с чем сталкивается белорусский бизнес на пути к автоматизации и как правильно упростить многие бизнес-процессы.

Традиционная распродажа «Черная пятница» — это возможность для бизнеса увеличить продажи, привлечь новых клиентов и повысить видимость бренда. Событие действительно грандиозное. Потребители по всему миру в прошлом году потратили в интернете 1,14 триллиона долларов за сезон распродаж. Опубликовали 10 важных фактов о «Черной пятнице» , которые будут полезны каждому бизнесу.

Что делать, если компанию не допустили к электронному аукциону? Вот советы юриста по срокам и порядку обжалования.

Российская политика импортозамещения стала серьезным драйвером роста для многих белорусских компаний технологического сектора. В попытке заполнить возникшие пробелы предприятия машиностроения существенно нарастили объемы производства, что особенно заметно на примере увеличения спроса на услуги металлообработки. О том, что происходит на рынке и какие продукты особенно востребованы , узнали в компании RESIF, которая специализируется на производстве высокоточных мелкосерийных изделий из металла и пластика.

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Блогерам могут запретить рекламировать товары без включения в специальный реестр.

Полезное для бизнеса

11 реальных инструментов от Алексея Немковича , как привлечь в компанию талантливых сотрудников. А вот кейс , как крупнейший банк Беларуси создавал HR-бренд.

Успех ресторанного бизнеса стоит на «трех китах»: местоположение, концепция, повар. Если два последних элемента можно изменить без особых потерь, то поменять локацию будет не так просто. Рассказываем , как ошибку с неудачным местом поможет исправить маркетинг.

Отработанное машинное масло во многих компаниях просто сливают или сжигают, не задумываясь о том, что есть более грамотный, экологичный и выгодный вариант. Где-то просто не знают, как действовать правильно, где-то просто не хотят тратить время, чтобы разобраться. Но ответственный бизнес в Беларуси все-таки есть. Мы отправились в один из автоцентров компании «Атлант-М», чтобы посмотреть, как на практике происходит процедура сдачи отработанного масла. Показательный мастер-класс для нас провели специалисты предприятия «ДВЧ» .

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Истории бизнеса

«Мы привыкли воспринимать музыку звуками, но на самом деле музыка это не звуки, а расстояние между ними, т.е. пустоты, тишина, — рассуждает владелец академии барабанов „A-Groove“ Александр Ковалев. — Музыку мы воспринимаем при помощи тишины. Если задуматься, то этот опыт можно перенести на все сферы жизни. Не обязательно замечать только очевидное, потому что за очевидными вещами мы не видим много полезного». После 15 лет карьеры музыканта Александр решил учить людей игре на барабанах и очень этим доволен. «Про бизнес» поговорил с предпринимателем о его необычном деле .

«Как прийти к успеху и много зарабатывать?» — этот вопрос волнует многих, но далеко не каждый способен найти правильный ответ и прийти к цели. Опытный бизнесмен и владелец сети развлекательных парков для детей и взрослых Сергей Громов, кажется, знает действенный рецепт — будь открытым к миру, меньше думай о деньгах и больше о деле, и тогда успех неизбежно придет. Судя по всему, эти принципы действительно работают, ведь предприниматель уже больше 10 лет остается заметным игроком на рынке развлекательных ивентов, а еще успевает руководить собственным переговорным клубом и лично ведет проект мужского братства, где ребята собираются ради духовного очищения. «Про бизнес» встретился с Сергеем, чтобы поговорить о сложностях на старте , непростом поиске своего места в жизни и рабочих принципах хорошего переговорщика.