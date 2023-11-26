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Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную Минской области

26.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда Александра Лукашенко одержала вторую победу подряд в Республиканских соревнованиях среди любителей.

Сборную Минской области она обыграла со счетом 9:4. При этом начало поединка складывалось не в пользу президентской команды. На перерыв она ушла, забив лишь одну шайбу. Затем хозяева площадки начали усиленно атаковать. Отличился и Александр Лукашенко. На его счету – одна заброшенная шайба.

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«Команда Минской области серьезно помолодела. Мы не молодеем – нам вдвойне тяжелее. Мы, на самом деле, готовимся. У нас на этой неделе было три тренировки. Спасибо, конечно, поддержке. Проиграть невозможно», – рассказал защитник команды президента Республики Беларусь Александр Зеленко.

«Огромное желание победить у всех. Участвовать в таком празднике хоккея для каждого – большая честь. Показать свои лучшие качества», – отметил нападающий команды Минской области Максим Слыш.

Команда президента – 14-кратный победитель Республиканского любительского турнира. По одному титулу – у сборных Гомельской и Минской областей.



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Команда президента Беларуси – 14-кратный победитель Республиканского любительского турнира
 
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