Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную Минской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хоккейная команда Александра Лукашенко одержала вторую победу подряд в Республиканских соревнованиях среди любителей.

Сборную Минской области она обыграла со счетом 9:4. При этом начало поединка складывалось не в пользу президентской команды. На перерыв она ушла, забив лишь одну шайбу. Затем хозяева площадки начали усиленно атаковать. Отличился и Александр Лукашенко. На его счету – одна заброшенная шайба.