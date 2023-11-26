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Хоккейная команда Лукашенко обыграла сборную Минской области
26.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда Александра Лукашенко одержала вторую победу подряд в Республиканских соревнованиях среди любителей.
Сборную Минской области она обыграла со счетом 9:4. При этом начало поединка складывалось не в пользу президентской команды. На перерыв она ушла, забив лишь одну шайбу. Затем хозяева площадки начали усиленно атаковать. Отличился и Александр Лукашенко. На его счету – одна заброшенная шайба.
«Огромное желание победить у всех. Участвовать в таком празднике хоккея для каждого – большая честь. Показать свои лучшие качества», – отметил нападающий команды Минской области Максим Слыш.
Команда президента – 14-кратный победитель Республиканского любительского турнира. По одному титулу – у сборных Гомельской и Минской областей.
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Команда президента Беларуси – 14-кратный победитель Республиканского любительского турнира
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