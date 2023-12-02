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Белорусско-российский криптофорум открылся в Минске
02.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый белорусско-российский криптофорум проходит в Минске. Площадка для встречи выбрана не случайно. В Беларуси действует особая система работы с цифровыми валютами, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Главная тема форума – развитие криптовалюты в Беларуси. Цифровые деньги в стране легализованы, но на них не оплатишь покупку в магазине. Зато уникальный код можно добывать или майнить, а потом обменивать и продавать.
Криптовалюта не замена, а дополнение к бумажным купюрам. Задача спикеров – развеять мифы вокруг цифровых денег. К примеру, что они не настоящие. Помочь с новыми терминами помогают студенты белорусских вузов.
Токены в отличие от криптовалюты – цифровых монет – являются активами. Ими могут быть произведения искусства или недвижимость. Так, у команды из Алтая токены можно обменять на землю.
Беларусь считается центром притяжения криптовалютчиков. Для инвесторов предусмотрен всего 1% налога на прибыль. Главное – зарегистрироваться в Парке высоких технологий – крупнейшем IT-центре Восточной Европы. В нем виртуальные технологии могут работать бесперебойно.
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Беларусь считается центром притяжения криптовалютчиков. Для инвесторов предусмотрен всего 1% налога на прибыл.
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