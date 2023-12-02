Белорусско-российский криптофорум открылся в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый белорусско-российский криптофорум проходит в Минске. Площадка для встречи выбрана не случайно. В Беларуси действует особая система работы с цифровыми валютами, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Главная тема форума – развитие криптовалюты в Беларуси. Цифровые деньги в стране легализованы, но на них не оплатишь покупку в магазине. Зато уникальный код можно добывать или майнить, а потом обменивать и продавать.

«Будь то депозиты, будь то покупка инвестиций в традиционные активы. Блокчейн уменьшает стоимость, увеличивается скорость, упрощает доступ для участников рынка», – рассказал председатель блокчейн-ассоциации Беларуси Василий Кулеш.

Криптовалюта не замена, а дополнение к бумажным купюрам. Задача спикеров – развеять мифы вокруг цифровых денег. К примеру, что они не настоящие. Помочь с новыми терминами помогают студенты белорусских вузов.

«Мы делаем платформу для обучения студентов финансовой и криптограмотности. В базовом курсе у нас есть знакомство с альткоинами, блокчейном, криптовалютными кошельками, но самым интересным является криптовалюта», – рассказал студент Белорусского национального технического университета Александр Афанасьев.

Токены в отличие от криптовалюты – цифровых монет – являются активами. Ими могут быть произведения искусства или недвижимость. Так, у команды из Алтая токены можно обменять на землю.

«По сути, изобрели токен, который обеспечен реальными земельными активами. Эти земельные активы расположены на Алтае, но мы планируем расширять географию. Человек может стать владельцем земельных активов на Алтае, а может держать как цифровую акцию и получать доходность», – рассказал руководитель проекта (Республика Алтай) Николай Пашинян.

Как концепция по обороту криптовалют изменит работу отрасли в России?