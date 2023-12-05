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Погода в СНГ: Астана из-за гололеда встала в пробках, в Бишкеке – плюс 18

05.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Астана из-за гололеда встала в пробках, в Бишкеке – плюс 18
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москву сковали аномальные для начала декабря морозы. Дневная температура с сегодняшних минус 10 к воскресенью опустится до 17 градусов ниже нуля, а в ночь на субботу синоптики обещают минус 20. Похолодание ежедневно будет сопровождаться небольшим снегопадом. В каких городах Содружества штормит и морозит, а где зима взяла паузу, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Новый ненастный удар испытали на себе жители северных областей Казахстана. Ночью там прошел дождь, под утро подморозило, и дороги покрылись коркой льда. В Астане остановлено движение всех пригородных маршрутов.

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Выезды из города закрыты. Из-за гололеда столица встала в пробках. Заторы на дорогах практически везде. В департаменте полиции этим утром сообщили о десятках ДТП. Скользко не только на проезжей части, но и на тротуарах. Борьбу с наледью ведут коммунальщики. Активно обрабатывают дороги антигололедными реагентами. Спасатели призывают водителей и пешеходов быть бдительными. Общественный транспорт работает с перебоями.

Беларусь

В Беларуси до пяти градусов мороза. Снегопады продолжаются. В непогоду многим водителям потребовалась помощь спасателей. За сутки работники МЧС извлекли из снежных заносов почти три десятка транспортных средств. Среди них легковушки, грузовики и автобусы. Помогают спасатели и в уборке упавших деревьев. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, для расчистки дорог и уборки снега в стране задействованы почти две с половиной тысяч единиц техники и больше пяти тысяч человек из различных организаций.

Кыргызстан

Зима заблудилась по пути в Кыргызстан. В Бишкеке весенние плюс 18. Сухо и солнечно. В аномально теплом декабре в городе расцвели одуванчики. Желтые цветы не испугались зимы и удивили жителей. Кто-то даже вспомнил сказку «12 месяцев».



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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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