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Погода в СНГ: Астана из-за гололеда встала в пробках, в Бишкеке – плюс 18
05.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Москву сковали аномальные для начала декабря морозы. Дневная температура с сегодняшних минус 10 к воскресенью опустится до 17 градусов ниже нуля, а в ночь на субботу синоптики обещают минус 20. Похолодание ежедневно будет сопровождаться небольшим снегопадом. В каких городах Содружества штормит и морозит, а где зима взяла паузу, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Новый ненастный удар испытали на себе жители северных областей Казахстана. Ночью там прошел дождь, под утро подморозило, и дороги покрылись коркой льда. В Астане остановлено движение всех пригородных маршрутов.
Беларусь
Кыргызстан
Зима заблудилась по пути в Кыргызстан. В Бишкеке весенние плюс 18. Сухо и солнечно. В аномально теплом декабре в городе расцвели одуванчики. Желтые цветы не испугались зимы и удивили жителей. Кто-то даже вспомнил сказку «12 месяцев».
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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