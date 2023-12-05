Погода в СНГ: Астана из-за гололеда встала в пробках, в Бишкеке – плюс 18

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москву сковали аномальные для начала декабря морозы. Дневная температура с сегодняшних минус 10 к воскресенью опустится до 17 градусов ниже нуля, а в ночь на субботу синоптики обещают минус 20. Похолодание ежедневно будет сопровождаться небольшим снегопадом. В каких городах Содружества штормит и морозит, а где зима взяла паузу, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Новый ненастный удар испытали на себе жители северных областей Казахстана. Ночью там прошел дождь, под утро подморозило, и дороги покрылись коркой льда. В Астане остановлено движение всех пригородных маршрутов.

Чем опасны гололедные травмы и как от них уберечься Рекомендации хирурга-травматолога