Президенты Беларуси и ОАЭ около двух часов обсуждали вопросы сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В домашней, семейной обстановке – так президент Объединенных Арабских Эмиратов оценил переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Они прошли в Абу-Даби, передает «МИР 24».

Шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян принимал Александра Лукашенко в своей личной резиденции. Переговоры длились около двух часов. Между двумя странами высокий уровень политического диалога. В минувшем году Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место по уровню инвестиций в белорусскую экономику. Кроме того, Абу-Даби – основной торговый партнер Минска среди государств Персидского залива.

Ранее в Арабских Эмиратах Александр Лукашенко выступал на Всемирном саммите по борьбе с изменениями климата. Белорусский лидер призвал все государства объединиться ради борьбы с природными катаклизмами.