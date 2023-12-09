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Президенты Беларуси и ОАЭ около двух часов обсуждали вопросы сотрудничества

09.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты Беларуси и ОАЭ около двух часов обсуждали вопросы сотрудничества
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В домашней, семейной обстановке – так президент Объединенных Арабских Эмиратов оценил переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Они прошли в Абу-Даби, передает «МИР 24».

Шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян принимал Александра Лукашенко в своей личной резиденции. Переговоры длились около двух часов. Между двумя странами высокий уровень политического диалога. В минувшем году Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место по уровню инвестиций в белорусскую экономику. Кроме того, Абу-Даби – основной торговый партнер Минска среди государств Персидского залива.

Ранее в Арабских Эмиратах Александр Лукашенко выступал на Всемирном саммите по борьбе с изменениями климата. Белорусский лидер призвал все государства объединиться ради борьбы с природными катаклизмами.



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Теги: Минск
 
 
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Шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян принимал Александра Лукашенко в своей личной резиденции.
 
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