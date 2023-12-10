ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко обсудил с главой Экваториальной Гвинеи перспективы сотрудничества

10.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого в Малабо. Лидеры стран обсудили развитие двусторонних отношений и перспективы сотрудничества, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Ранее в субботу глава Беларуси прибыл в Экваториальную Гвинею с официальным визитом. В аэропорту его встретил вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге, а также многочисленные местные жители и творческие коллективы.

«Традиционные песни и зажигательные африканские танцы – принимающая сторона сделала все, чтобы встреча Александра Лукашенко была не только окутана экваториальным теплом, но и преисполнена атмосферой искренней дружбы и гостеприимства», – сказано на официальном сайте президента Беларуси.

После официального церемониала с исполнением гимнов и ротой почетного караула начались переговоры глав государств. Сначала в узком, а затем в расширенном составе.

Лукашенко в ходе переговоров в узком составе заявил, что видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи. Он отметил, что белорусская сторона «готова сотрудничать, делиться опытом, технологиями в разных сферах, помочь с подготовкой кадров».

Экваториальная Гвинея – страна с огромными возможностями, подчеркнул глава Беларуси. «Я считаю, что ваша страна, обладая даже такими богатствами (месторождениями газа и нефти – ред.), не должна импортировать то, что может производить сама», – сказал Лукашенко. В ответ лидер африканской страны сказал, что полностью с этим согласен.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси прибыл в Экваториальную Гвинею с официальным визитом. В аэропорту его встретил вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер сборной Беларуси по фристайлу погиб в ДТП в 35 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2023
Mir24.TV Belarus
10.12.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика