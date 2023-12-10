Лукашенко обсудил с главой Экваториальной Гвинеи перспективы сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого в Малабо. Лидеры стран обсудили развитие двусторонних отношений и перспективы сотрудничества, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Ранее в субботу глава Беларуси прибыл в Экваториальную Гвинею с официальным визитом. В аэропорту его встретил вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге, а также многочисленные местные жители и творческие коллективы.

«Традиционные песни и зажигательные африканские танцы – принимающая сторона сделала все, чтобы встреча Александра Лукашенко была не только окутана экваториальным теплом, но и преисполнена атмосферой искренней дружбы и гостеприимства», – сказано на официальном сайте президента Беларуси.

После официального церемониала с исполнением гимнов и ротой почетного караула начались переговоры глав государств. Сначала в узком, а затем в расширенном составе.

Лукашенко в ходе переговоров в узком составе заявил, что видит большой потенциал для развития Экваториальной Гвинеи. Он отметил, что белорусская сторона «готова сотрудничать, делиться опытом, технологиями в разных сферах, помочь с подготовкой кадров».

Экваториальная Гвинея – страна с огромными возможностями, подчеркнул глава Беларуси. «Я считаю, что ваша страна, обладая даже такими богатствами (месторождениями газа и нефти – ред.), не должна импортировать то, что может производить сама», – сказал Лукашенко. В ответ лидер африканской страны сказал, что полностью с этим согласен.