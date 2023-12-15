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Информационную безопасность в СНГ обсудили в Минске

15.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Атаки на информационные ресурсы СНГ проходят практически ежедневно. Таким угрозам противостоять можно только сообща. Об этом говорили руководители информагентств Содружества в Минске, передает «МИР 24».

Безопасность и достоверность информации – еще одна острая тема для обсуждения. Фейки распространяются быстро. Задача – оперативно проверить их на подлинность. Например, крупные информагентства России обладают технологиями, которые позволяют проследить весь путь той или иной новости.

«В ТАСС с будущего года будет работать новая очень серьезная система информационной безопасности. Мы готовы поделиться с коллегами и своими рецептами, и даже своими техническими разработками, потому что мы должны быть вместе. Цели и задачи у нас одинаковые», – рассказал генеральный директор российского государственного информагентства ТАСС Андрей Кондрашов.

Старейшее белорусское информагентство в этом году отметит 105 лет. Это своеобразная летопись страны. Сегодня новости БЕЛТА читают не только в Беларуси. У ресурса несколько языковых версий. Помимо русского и белорусского, новости переведены на английский, испанский, немецкий, китайский и польский языки.

«Посещаемость их разная. Но хочу отметить такую штуку: для информагентства важна не посещаемость, а цитируемость. Вы здесь, десяток журналистов, вы зашли на сайт и взяли информацию. Вас всего десять, но то количество людей, которым вы это отдадите через свои ресурсы, она будет равна миллионам. Поэтому цифрами надо апеллировать аккуратно, нужно понимать: цитируемость у агентства была и есть очень высокая, причем во всем мире», – отметил генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович.

Обсудили руководители информагентств СНГ и возможные совместные проекты.

Информационную безопасность в СНГ обсудили в Минске



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Теги: Минск
 
 
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По словам экспертов, главная задача – оперативно проверить информацию на подлинность.
 
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