Служебные собаки занялись проверкой новогодних посылок в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусы стали чаще отправлять и получать съедобные подарки, а вот гаджетов в праздничных коробках все меньше. На почте для проверки отправлений подключили даже собак. Об особенностях работы с подарками узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Эти собаки по запаху могут понять, что внутри посылки. Четвероногие помощники работают в команде с почтальонами. Бордер-колли осматривают большие грузы, например, в самолетах или поездах. Метис йорка и шпица отвечает за посылки и ручную кладь. Для собак этот поиск как развлечение. Поэтому свою любимую игрушку каждый находит за пару секунд.

Породистая компания – часть кинологической службы . Каждый день собаки работают среди гор подарочных коробок. Во время забегов по складу тщательно обнюхивают посылки на наличие запрещенных предметов.

«На документах, которые сопровождают международные почтовые отправления, понятия «подарок» не существует. Подарок – это все равно товар, который необходимо сотрудникам таможни идентифицировать и знать их оценку», – пояснила заместитель начальника отдела таможенных операций и контроля Инна Мелниченко.

Декабрь – самый жаркий месяц для работников почтовых служб. Предновогодний поток отправлений уже набирает обороты. В сутки специалисты почты обрабатывают около 23 тысяч отправлений. Это на 10% больше, чем обычно. К Новому году темпы увеличатся до 30 тысяч в день.

«Сейчас больше внутриреспубликанских отправлений. Мы любим друг друга и отправляем родственникам сюрпризы и подарки. Увеличился поток в направлении стран СНГ. Мы все-таки говорим о родственных связях. Поэтому, понятно, что исходящей почты туда больше. Если говорить про входящую почту, то это также будет поток из стран СНГ», – рассказала заместитель начальника производства Минской почты Наталья Козырева.

В этом году вырос спрос на товары белорусских ремесленников. Это украшения, вязаные аксессуары и посуда, сделанная своими руками.