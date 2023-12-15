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Служебные собаки занялись проверкой новогодних посылок в Беларуси

15.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Служебные собаки занялись проверкой новогодних посылок в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусы стали чаще отправлять и получать съедобные подарки, а вот гаджетов в праздничных коробках все меньше. На почте для проверки отправлений подключили даже собак. Об особенностях работы с подарками узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Эти собаки по запаху могут понять, что внутри посылки. Четвероногие помощники работают в команде с почтальонами. Бордер-колли осматривают большие грузы, например, в самолетах или поездах. Метис йорка и шпица отвечает за посылки и ручную кладь. Для собак этот поиск как развлечение. Поэтому свою любимую игрушку каждый находит за пару секунд.

Породистая компания – часть кинологической службы. Каждый день собаки работают среди гор подарочных коробок. Во время забегов по складу тщательно обнюхивают посылки на наличие запрещенных предметов.

«На документах, которые сопровождают международные почтовые отправления, понятия «подарок» не существует. Подарок – это все равно товар, который необходимо сотрудникам таможни идентифицировать и знать их оценку», – пояснила заместитель начальника отдела таможенных операций и контроля Инна Мелниченко.

Декабрь – самый жаркий месяц для работников почтовых служб. Предновогодний поток отправлений уже набирает обороты. В сутки специалисты почты обрабатывают около 23 тысяч отправлений. Это на 10% больше, чем обычно. К Новому году темпы увеличатся до 30 тысяч в день.

«Сейчас больше внутриреспубликанских отправлений. Мы любим друг друга и отправляем родственникам сюрпризы и подарки. Увеличился поток в направлении стран СНГ. Мы все-таки говорим о родственных связях. Поэтому, понятно, что исходящей почты туда больше. Если говорить про входящую почту, то это также будет поток из стран СНГ», – рассказала заместитель начальника производства Минской почты Наталья Козырева.

В этом году вырос спрос на товары белорусских ремесленников. Это украшения, вязаные аксессуары и посуда, сделанная своими руками.

«Все посылки мы принимаем, перевешиваем, сверяем. Посылки у нас идут от пяти килограммов. Иностранной идет очень много почты. Почты очень много. Посылок 250 в день у нас получается в приеме», – сказала оператор связи Наталья Кундрицкая.

Выбирают самые короткие маршруты. Например, по Беларуси автотранспортом, в страны Европы, Африки и Америки самолетом. Но сэкономить время можно еще на этапе оформления посылки.

«Все эти манипуляции можно совершить дома. То есть заполнить бланк почтового оформления в электронном виде, затем его распечатать, наклеить на почтовое отправление. И уже с готовым бланком прийти в отделение почтовой связи», – пояснила первый заместитель генерального директора «Белпочты» Елена Дроздович.

К праздничному месяцу национальный почтовый оператор подготовился заранее: увеличил количество машин и сотрудников, а также обновил график работы. Так, подарки успеют доставить еще до боя курантов.

В среднем в день «Белпочта» обрабатывает около 500 тысяч писем и более 50 тысяч посылок.



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