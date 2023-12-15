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Служебные собаки занялись проверкой новогодних посылок в Беларуси
15.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы стали чаще отправлять и получать съедобные подарки, а вот гаджетов в праздничных коробках все меньше. На почте для проверки отправлений подключили даже собак. Об особенностях работы с подарками узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Эти собаки по запаху могут понять, что внутри посылки. Четвероногие помощники работают в команде с почтальонами. Бордер-колли осматривают большие грузы, например, в самолетах или поездах. Метис йорка и шпица отвечает за посылки и ручную кладь. Для собак этот поиск как развлечение. Поэтому свою любимую игрушку каждый находит за пару секунд.
Породистая компания – часть
Декабрь – самый жаркий месяц для работников почтовых служб. Предновогодний поток отправлений уже набирает обороты. В сутки специалисты почты обрабатывают около 23 тысяч отправлений. Это на 10% больше, чем обычно. К Новому году темпы увеличатся до 30 тысяч в день.
«Сейчас больше внутриреспубликанских отправлений. Мы любим друг друга и отправляем родственникам сюрпризы и подарки. Увеличился поток в направлении стран СНГ. Мы все-таки говорим о родственных связях. Поэтому, понятно, что исходящей почты туда больше. Если говорить про входящую почту, то это также будет поток из стран СНГ», – рассказала заместитель начальника производства Минской почты Наталья Козырева.
В этом году вырос спрос на товары белорусских ремесленников. Это украшения, вязаные аксессуары и посуда, сделанная своими руками.
«Все посылки мы принимаем, перевешиваем, сверяем. Посылки у нас идут от пяти килограммов. Иностранной идет очень много почты. Почты очень много. Посылок 250 в день у нас получается в приеме», – сказала оператор связи Наталья Кундрицкая.
Выбирают самые короткие маршруты. Например, по Беларуси автотранспортом, в страны Европы, Африки и Америки самолетом. Но сэкономить время можно еще на этапе оформления посылки.
«Все эти манипуляции можно совершить дома. То есть заполнить бланк почтового оформления в электронном виде, затем его распечатать, наклеить на почтовое отправление. И уже с готовым бланком прийти в отделение почтовой связи», – пояснила первый заместитель генерального директора «Белпочты» Елена Дроздович.
К праздничному месяцу национальный почтовый оператор подготовился заранее: увеличил количество машин и сотрудников, а также обновил график работы. Так, подарки успеют доставить еще до боя курантов.
В среднем в день «Белпочта» обрабатывает около 500 тысяч писем и более 50 тысяч посылок.
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В день «Белпочта» обрабатывает более 50 тысяч посылок.
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