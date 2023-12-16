Головченко оценил реализацию совместных с Россией импортозамещающих проектов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отправился с рабочей поездкой в Гомельскую область. Там он оценил реализацию общих с Россией импортозамещающих проектов, передает телеканал «МИР 24».

Местный производитель сельхозтехники закупил новое оборудование, нарастил и выпуск продукции. Раньше здесь использовали большое количество импортных узлов. Теперь их около 4% – и те из дружественных стран.

«Наша промышленная политика настроена как раз на избежание непроизводительных расходов, дублирования производств. То есть если что-то есть, что нам подходит, в Российской Федерации, в Казахстане, в Кыргызстане, в КНР, в других странах, мы с удовольствием это будем использовать, если видим, что для освоения собственного потребуются слишком большие вложения или слишком длинные сроки», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

По итогам года в Беларуси выпустили импортозамещающей продукции почти на 29 миллионов долларов.