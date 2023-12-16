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Головченко оценил реализацию совместных с Россией импортозамещающих проектов
16.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко отправился с рабочей поездкой в Гомельскую область. Там он оценил реализацию общих с Россией импортозамещающих проектов, передает телеканал «МИР 24».
Местный производитель сельхозтехники закупил новое оборудование, нарастил и выпуск продукции. Раньше здесь использовали большое количество импортных узлов. Теперь их около 4% – и те из дружественных стран.
По итогам года в Беларуси выпустили импортозамещающей продукции почти на 29 миллионов долларов.
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Промышленная политика Беларуси настроена на использование подходящей продукции из дружественных стран.
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