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Воспитанники детдомов побывали в минском дельфинарии
26.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский союз женщин присоединился к республиканской акции «Наши дети». Для тех, кто остался без родителей, организовали поездку в дельфинарий. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В минском дельфинарии многолюдно. Среди гостей – воспитанники детских домов и домов семейного типа. Всего приехали 130 человек со всей страны. Для досуга это место выбрали неслучайно: контакт с дельфинами считается полезным для детей.
На шоу погода тропическая, а программа зимняя. Дед Мороз со Снегурочкой устроили для детей конкурсы с призами. Помогал морской лев. До этого гости уже прогулялись по зоопарку. Эрика Лавринович здесь впервые, как и большинство детей. Говорит, впечатления незабываемые.
«Я поснимала на телефон некоторых животных. Понравился мне олень, тигр, лев. Как дельфины с людьми купаются», – рассказала Эрика.
Такой подарок в преддверии Нового года детям сделал
«Это те дети, которых немного подвели мы, взрослые. И мы, взрослые, должны показать этим детям, что каждый ребенок очень важен для нашей страны, для нас, взрослых, и мы, взрослые, тоже бываем очень разные», – сказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
Благотворительная акция «Наши дети» в стране стала традицией. Она проходит более 20 лет. Политики, сотрудники министерств и общественных организаций посещают детские дома, больницы, интернаты. Поздравляют их воспитанников с зимними праздниками, вручают подарки и билеты на развлекательные мероприятия.
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Благотворительная акция «Наши дети» стала традицией. Она проходит в Беларуси более 20 лет.
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