Воспитанники детдомов побывали в минском дельфинарии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский союз женщин присоединился к республиканской акции «Наши дети». Для тех, кто остался без родителей, организовали поездку в дельфинарий. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В минском дельфинарии многолюдно. Среди гостей – воспитанники детских домов и домов семейного типа. Всего приехали 130 человек со всей страны. Для досуга это место выбрали неслучайно: контакт с дельфинами считается полезным для детей.

На шоу погода тропическая, а программа зимняя. Дед Мороз со Снегурочкой устроили для детей конкурсы с призами. Помогал морской лев. До этого гости уже прогулялись по зоопарку. Эрика Лавринович здесь впервые, как и большинство детей. Говорит, впечатления незабываемые.

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