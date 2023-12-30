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Систему регулирования цен с нового года обновят в Беларуси

30.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Систему регулирования цен с нового года обновят в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

С января в Беларуси обновят систему регулирования цен. Такое решение приняло правительство страны по поручению президента Александра Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Теперь производители смогут менять стоимость товаров без согласования. Правда, подорожание может быть только в пределах 0,3%. Отдельно регулировать будут цены на огурцы, помидоры и яблоки. Так как овощи и фрукты сезонные, то их цена может повышаться максимум на 3,5% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

«Таким образом мы исключим хаотичный рост цен именно в межсезонный период на эти товары. Это реально, изменение в несколько копеек, по большому счету, это небольшое. И потребитель даже особо не почувствует, что цена как-то изменилась. Но, поверьте, уважаемые коллеги, что, если разрешенный шаг 0,3 или там рост 3,5%, это не значит, что субъект хозяйствования будет его использовать», – сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

Изменения коснутся и импортеров. Максимальная надбавка на заграничные товары снизится до 15%. При условии, что такие же Беларусь производит сама. Подробнее об изменениях цен могут рассказать по горячей телефонной линии.



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Теперь производители смогут менять стоимость товаров без согласования. Правда, подорожание может быть только в пределах 0,3%.
 
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