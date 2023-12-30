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Систему регулирования цен с нового года обновят в Беларуси
30.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С января в Беларуси обновят систему
Теперь производители смогут менять стоимость товаров без согласования. Правда, подорожание может быть только в пределах 0,3%. Отдельно регулировать будут цены на огурцы, помидоры и яблоки. Так как овощи и фрукты сезонные, то их цена может повышаться максимум на 3,5% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.
Изменения коснутся и импортеров. Максимальная надбавка на заграничные товары снизится до 15%. При условии, что такие же Беларусь производит сама. Подробнее об изменениях цен могут рассказать по горячей телефонной линии.
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Теперь производители смогут менять стоимость товаров без согласования. Правда, подорожание может быть только в пределах 0,3%.
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