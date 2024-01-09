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Минимальная задержка от Москвы до Франкфурта. Как Национальный центр обмена трафиком раскрывает транзитные возможности Беларуси
09.01.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
НЦОТ активно работает над дальнейшей стратегией развития. Приоритетными направлениями на данный момент являются:
НЦОТ имеет собственную магистральную сеть, построенную на современном оборудовании DWDM последнего поколения, что позволяет пропускать практически любую транзитную емкость в направлении Европа-Азия и Азия-Европа. В настоящее время НЦОТ присутствует в крупнейших Центрах обработки данных в странах Европы и в России.
Кроме того, Национальный центр обмена трафиком начал успешно реализовывать новую маркетинговую стратегию. Она в большей степени касается предоставления международных услуг по транзиту трафика. И теперь акцент сместился с работы по удовлетворению спроса на его стимулирование, привлечение транзита через территорию Беларуси.
«Кратчайшая магистраль в Европу»
У Беларуси есть уникальные возможности в области транзита и обмена трафиком. Сейчас транзит между Европой и Азией может осуществляться по трем маршрутам:
Основной причиной такого распределения трафика является наличие развитой транзитной инфраструктуры, географическая близость определенных стран к международным точкам обмена трафиком регионов и сравнительно невысокая стоимость транзита.
— В связи с обострившейся геополитической ситуацией в мире, в настоящее время у международных операторов отсутствует либо является рискованной возможность пропускать транзит по южному маршрут через Украину. Транзит через территорию Беларуси в направлении Европа — Азия и Азия — Европа в текущей ситуации выглядит наиболее перспективным, — объяснили представили НЦОТ.
Сейчас у НЦОТ минимальная задержка на участке Москва — Минск — Франкфурт-на-Майне. Она составляет менее 29,5 мс. Это значительно меньше показателей по северному и южному маршруту.
Минимальная задержка сигнала — это параметр которому операторы стали уделять особое внимание в последние годы. За счет чего удается обеспечить наилучшие показатели:
Конкурентные цены на транзит
Сегодня существует и большое давление на цены транзита трафика из Китая.
— Международные аналитические обзоры свидетельствуют о выстраивании новых наземных и морских маршрутов из Азии в Европу. Одним из вариантов называют обход «северного» маршрута через Россию. Если будет выбран именно такой путь, то маршрут через Беларусь в перспективе в принципе рассматриваться не будет, — объяснили представители НЦОТ.
Поэтому новая маркетинговая стратегия НЦОТ в том числе нацелена на предоставление конкурентных цен на транзит для стимулирования интереса к маршруту передачи данных через Беларусь.
В ближайших планах НЦОТ:
Чтобы донести до зарубежных партнеров преимущества транзита данных через Беларусь и сделать акцент на надежности НЦОТ, организация регулярно принимает участие в международных конференциях и форумах. Представители компании выступают в качестве спикеров и представляют аудитории через презентационные выступления и дискуссионные обсуждения новую стратегию.
— Например, в марте 2023 года в Москве директор НЦОТ выступил на XIV Федеральной конференции Transport Network Russia. Он представил доклад «Беларусь — новые уникальные возможности транзита и обмена трафиком». А в июне 2023 года в Санкт-Петербурге на Night International Telecom Forum состоялось выступление и дискуссия «Новая роль Беларуси в мировом транзите и обмене трафиком». В сентябре 2023 года в Алматы на CIS GCCM 2023 были проведены встречи и переговоры за стендом НЦОТ, — перечисляют активности представители компании.
В настоящее время возрастает интерес со стороны российских и казахстанских компаний в реализации транзитных проектов в Европу через Беларусь не только в виде долгосрочных (10−15 лет) контрактов по «китайскому» транзиту, но и в рамках 2−3 летних контрактов для собственных нужд. Уже сейчас НЦОТ удалось привлечь часть транзитного китайского трафика через территорию нашей страны.
При реализации такой стратегии международные партнеры начинают рассматривать Республику Беларусь не только в качестве резервного маршрута для транзита трафика, но также и в качестве основного.
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Минимальная задержка от Москвы до Франкфурта. Как Национальный центр обмена трафиком раскрывает транзитные возможности Беларуси
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