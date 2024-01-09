Минимальная задержка от Москвы до Франкфурта. Как Национальный центр обмена трафиком раскрывает транзитные возможности Беларуси

Источник материала: ProBusiness





Национальный центр обмена трафиком работает уже более 13 лет. За это время компания прошла путь от небольшой организации до заметного игрока на телекоммуникационном рынке Европы. И сейчас НЦОТ видит широкие возможности для дальнейшего роста и развития. О том, какие перспективы есть у организации и какие возможности работа НЦОТ открывает для бизнеса, — в нашем материале.

НЦОТ был создан в 2010 году. Его основные задачи — присоединение к сетям иностранных государств, пропуск международного трафика, развитие единой республиканской сети передачи данных (ЕРСПД). Уже более 13 лет организация работает на белорусском и международном рынках и за это время стал одним из самых конкурентоспособных игроков на телекоммуникационном рынке Европы. Миссия компании — быть ключевым звеном в глобальной коммуникации между Европой и Азией, между операторами связи внутри страны, государством, бизнесом и людьми, создавая эффективные, безопасные и устойчивые условия для обмена информацией.

НЦОТ активно работает над дальнейшей стратегией развития. Приоритетными направлениями на данный момент являются:

расширение географии присутствия НЦОТ;

модернизация оборудования;

повышение качества предоставляемых услуг.

НЦОТ имеет собственную магистральную сеть, построенную на современном оборудовании DWDM последнего поколения, что позволяет пропускать практически любую транзитную емкость в направлении Европа-Азия и Азия-Европа. В настоящее время НЦОТ присутствует в крупнейших Центрах обработки данных в странах Европы и в России.

Кроме того, Национальный центр обмена трафиком начал успешно реализовывать новую маркетинговую стратегию. Она в большей степени касается предоставления международных услуг по транзиту трафика. И теперь акцент сместился с работы по удовлетворению спроса на его стимулирование, привлечение транзита через территорию Беларуси.

«Кратчайшая магистраль в Европу»

У Беларуси есть уникальные возможности в области транзита и обмена трафиком. Сейчас транзит между Европой и Азией может осуществляться по трем маршрутам:

через США;

через Индийский океан;

по наземным маршрутам через Евразию.

Основной причиной такого распределения трафика является наличие развитой транзитной инфраструктуры, географическая близость определенных стран к международным точкам обмена трафиком регионов и сравнительно невысокая стоимость транзита.

— В связи с обострившейся геополитической ситуацией в мире, в настоящее время у международных операторов отсутствует либо является рискованной возможность пропускать транзит по южному маршрут через Украину. Транзит через территорию Беларуси в направлении Европа — Азия и Азия — Европа в текущей ситуации выглядит наиболее перспективным, — объяснили представили НЦОТ.

Сейчас у НЦОТ минимальная задержка на участке Москва — Минск — Франкфурт-на-Майне. Она составляет менее 29,5 мс. Это значительно меньше показателей по северному и южному маршруту.



Минимальная задержка сигнала — это параметр которому операторы стали уделять особое внимание в последние годы. За счет чего удается обеспечить наилучшие показатели:

Кратчайшая протяженность магистрали;

Полностью наземный маршрут. Это позволяет сократить время устранения повреждений до четырех часов;

Минимальное количество операторов, сети которых используются для организации транзита, — упрощает процесс технической эксплуатации и мониторинга магистрали.

Конкурентные цены на транзит

Сегодня существует и большое давление на цены транзита трафика из Китая.

— Международные аналитические обзоры свидетельствуют о выстраивании новых наземных и морских маршрутов из Азии в Европу. Одним из вариантов называют обход «северного» маршрута через Россию. Если будет выбран именно такой путь, то маршрут через Беларусь в перспективе в принципе рассматриваться не будет, — объяснили представители НЦОТ.

Поэтому новая маркетинговая стратегия НЦОТ в том числе нацелена на предоставление конкурентных цен на транзит для стимулирования интереса к маршруту передачи данных через Беларусь.

В ближайших планах НЦОТ:

расширение деятельности в качестве международного оператора связи;

оптимизация цен;

наращивание объемов транзитного трафика китайских и российских операторов связи;

увеличение соединений с операторами электросвязи иностранных государств;

создание альтернативных маршрутов для транзитного трафика зарубежных операторов связи через Беларусь;

вывод НЦОТ на более высокий уровень, как полноценного магистрального оператора связи.

Чтобы донести до зарубежных партнеров преимущества транзита данных через Беларусь и сделать акцент на надежности НЦОТ, организация регулярно принимает участие в международных конференциях и форумах. Представители компании выступают в качестве спикеров и представляют аудитории через презентационные выступления и дискуссионные обсуждения новую стратегию.

— Например, в марте 2023 года в Москве директор НЦОТ выступил на XIV Федеральной конференции Transport Network Russia. Он представил доклад «Беларусь — новые уникальные возможности транзита и обмена трафиком». А в июне 2023 года в Санкт-Петербурге на Night International Telecom Forum состоялось выступление и дискуссия «Новая роль Беларуси в мировом транзите и обмене трафиком». В сентябре 2023 года в Алматы на CIS GCCM 2023 были проведены встречи и переговоры за стендом НЦОТ, — перечисляют активности представители компании.

В настоящее время возрастает интерес со стороны российских и казахстанских компаний в реализации транзитных проектов в Европу через Беларусь не только в виде долгосрочных (10−15 лет) контрактов по «китайскому» транзиту, но и в рамках 2−3 летних контрактов для собственных нужд. Уже сейчас НЦОТ удалось привлечь часть транзитного китайского трафика через территорию нашей страны.

При реализации такой стратегии международные партнеры начинают рассматривать Республику Беларусь не только в качестве резервного маршрута для транзита трафика, но также и в качестве основного.