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Как спасатели патрулируют замерзшие водоемы в Беларуси?

11.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как спасатели патрулируют замерзшие водоемы в Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

С начала года в Беларуси провалились под лед и утонули пять человек. Еще четверых удалось спасти. Печальный пример не останавливает других любителей зимней рыбалки. Они продолжают выходить на лед даже в оттепель, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В ведрах плотва, подлещик, ерш и окунь. В палаточном городке на Заславском водохранилище около 100 любителей зимнего лова. Это один из самых популярных водоемов, здесь регулярно дежурят спасатели.

Жилет – теперь обязательный атрибут рыболовов. В нем спасатели советуют выбираться из воды спиной. Зимой у провалившегося под лед на спасение есть около 10 минут.

«И теплее, и ветром не так продувает. Для собственной безопасности, конечно. Потому что лед где-то вообще четыре сантиметра был местами. Есть опасность всегда», – рассказал рыболов Илья Рыбкин.

Илья Рыбкин рыбачит каждые выходные. На тонкий лед не выходит. По правилам, он должен был толще семи сантиметров. Можно определить и по цвету. Темный – прочнее.

«15 сантиметров как минимум. На танке ездить можно. А вообще, лед, когда 10 градусов мороза, за сутки до пяти сантиметров нарастает», – рассказал рыбак Александр.

Даже в сильные морозы некоторые части водоемов не замерзают. Причин несколько: быстрое течение, заросли камыша и кустарника или городские дамбы, мосты, гидростанции, шлюзы и водные каскады.

«Еще и перепады температур. Погода у нас такая. Есть скрытые промоины. Потому что мы ездим, лед ломается местами. Ту территорию, где ломается, мы контролируем ежедневно», – рассказал начальник станции «Заславль-2» Максим Трухан.

Катер со спасателями патрулирует водохранилище три-четыре раза в день. Проходит и по льду, и по снежной подушке, и по воде. Как только поступил звонок о беде, у дежурной смены есть пяти минут, чтобы добраться до места. Скорость в этот момент – до сотни километров в час.

В Беларуси ожидается до двух градусов тепла. Если плюсовая температура продержится несколько дней, лед начнет таять.



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Многие любители зимней рыбалки продолжают выходить на лед даже в оттепель.
 
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