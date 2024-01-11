Как спасатели патрулируют замерзшие водоемы в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С начала года в Беларуси провалились под лед и утонули пять человек. Еще четверых удалось спасти. Печальный пример не останавливает других любителей зимней рыбалки. Они продолжают выходить на лед даже в оттепель, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В ведрах плотва, подлещик, ерш и окунь. В палаточном городке на Заславском водохранилище около 100 любителей зимнего лова. Это один из самых популярных водоемов, здесь регулярно дежурят спасатели.



Жилет – теперь обязательный атрибут рыболовов. В нем спасатели советуют выбираться из воды спиной. Зимой у провалившегося под лед на спасение есть около 10 минут.

«И теплее, и ветром не так продувает. Для собственной безопасности, конечно. Потому что лед где-то вообще четыре сантиметра был местами. Есть опасность всегда», – рассказал рыболов Илья Рыбкин.

Илья Рыбкин рыбачит каждые выходные. На тонкий лед не выходит. По правилам, он должен был толще семи сантиметров. Можно определить и по цвету. Темный – прочнее.

«15 сантиметров как минимум. На танке ездить можно. А вообще, лед, когда 10 градусов мороза, за сутки до пяти сантиметров нарастает», – рассказал рыбак Александр.

Даже в сильные морозы некоторые части водоемов не замерзают. Причин несколько: быстрое течение, заросли камыша и кустарника или городские дамбы, мосты, гидростанции, шлюзы и водные каскады.