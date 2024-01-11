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Как спасатели патрулируют замерзшие водоемы в Беларуси?
11.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С начала года в Беларуси провалились под лед и утонули пять человек. Еще четверых удалось спасти. Печальный пример не останавливает других любителей зимней рыбалки. Они продолжают выходить на лед даже в оттепель, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В ведрах плотва, подлещик, ерш и окунь. В палаточном городке на Заславском водохранилище около 100 любителей зимнего лова. Это один из самых популярных водоемов, здесь регулярно дежурят спасатели.
Илья Рыбкин рыбачит каждые выходные. На тонкий лед не выходит. По правилам, он должен был толще семи сантиметров. Можно определить и по цвету. Темный – прочнее.
Даже в сильные морозы некоторые части водоемов не замерзают. Причин несколько: быстрое течение, заросли камыша и кустарника или городские дамбы, мосты, гидростанции, шлюзы и водные каскады.
Катер со спасателями патрулирует водохранилище три-четыре раза в день. Проходит и по льду, и по снежной подушке, и по воде. Как только поступил звонок о беде, у дежурной смены есть пяти минут, чтобы добраться до места. Скорость в этот момент – до сотни километров в час.
В Беларуси ожидается до двух градусов тепла. Если плюсовая температура продержится несколько дней, лед начнет таять.
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Многие любители зимней рыбалки продолжают выходить на лед даже в оттепель.
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