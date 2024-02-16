Оргкомитет Всебелорусского народного собрания приступил к работе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начал работу оргкомитет Всебелорусского народного собрания. Для страны это новый орган власти. Обновленная Конституция наделила его широкими полномочиями – от принятия документов по нацбезопасности и введения в стране чрезвычайного положения до смещения с должности президента, передает телеканал «МИР 24».

Оргкомитет возглавляет премьер-министр. В состав Всебелорусского народного собрания войдут представители разных слоев населения. Это чиновники, представители трудовых коллективов, врачи, учителя, общественные деятели, ученые и многие другие. Количество делегатов ограничено до 1200 человек. Срок полномочий пять лет.

«По сравнению с парламентом Республики Беларусь, ВНС – институт более многочисленный. Значительное количество граждан, представляющих в качестве делегатов всю социальную структуру общества, в новом качестве станут участниками сложного многогранного поступательного процесса государственного управления», – рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.