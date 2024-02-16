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Оргкомитет Всебелорусского народного собрания приступил к работе
16.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начал работу оргкомитет Всебелорусского народного собрания. Для страны это новый орган власти. Обновленная Конституция наделила его широкими полномочиями – от принятия документов по нацбезопасности и введения в стране чрезвычайного положения до смещения с должности президента, передает телеканал «МИР 24».
Оргкомитет возглавляет премьер-министр. В состав
По обновленной Конституции Всебелорусское народное собрание должно состояться не позднее, чем через 60 дней после Единого дня голосования. То есть крайний срок – 25 апреля. Депутатов в парламент и местные советы
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Обновленная Конституция наделила его широкими полномочиями – от принятия документов по нацбезопасности до смещения с должности президента.
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