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О важности участия молодежи в выборах рассказал глава ЦИК Беларуси
17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дети Беларуси должны приобщаться к общественно-политической жизни с самого раннего возраста. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Игорь Карпенко. В Минске стартовал молодежный марафон «Выбирай.BY».
Так юных белорусов приучают к важности участия в выборах в интерактивной форме. В одном из торговых центров столицы выступили молодые исполнители, работали развлекательные площадки и фотозоны. Организовали выставку рисунков «Выборы глазами детей», а за понравившуюся работу можно было проголосовать, бросив бюллетень в урну.
«Мы много говорим о цифровых технологиях, но все-таки личное отношение, личная встреча во многом двигают молодежь к тому, чтобы она научилась делать свой выбор. И нужно сказать, что выбор у нашей молодежи всегда есть», – подчеркнул заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь Игорь Луцкий.
На предстоящих выборах впервые проголосуют 178 тысяч человек. Это молодежь, которой исполнилось 18 лет. Все они в подарок получают Конституцию Беларуси. Юноши и девушки также записываются в волонтеры, чтобы помогать в проведении электоральной кампании.
Единый день голосования пройдет в стране 25 февраля. Отдать свой голос досрочно можно будет со вторника. Впервые белорусы сразу выберут депутатов нижней палаты парламента и местных советов.
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Единый день голосования пройдет в стране 25 февраля. Отдать свой голос досрочно можно будет со вторника.
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