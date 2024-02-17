ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О важности участия молодежи в выборах рассказал глава ЦИК Беларуси

17.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О важности участия молодежи в выборах рассказал глава ЦИК Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети Беларуси должны приобщаться к общественно-политической жизни с самого раннего возраста. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Игорь Карпенко. В Минске стартовал молодежный марафон «Выбирай.BY».

Так юных белорусов приучают к важности участия в выборах в интерактивной форме. В одном из торговых центров столицы выступили молодые исполнители, работали развлекательные площадки и фотозоны. Организовали выставку рисунков «Выборы глазами детей», а за понравившуюся работу можно было проголосовать, бросив бюллетень в урну.

«Надо работать с детьми – дети должны понимать, что такое избирательная система. Следует уже с раннего возраста формировать доверие к избирательной системе и приобщать к общественно-политической жизни нашей страны. Это интересно, креативно. Во всяком случае, такое количество людей подтверждает, что этот формат интересен», – заявил Карпенко.

«Мы много говорим о цифровых технологиях, но все-таки личное отношение, личная встреча во многом двигают молодежь к тому, чтобы она научилась делать свой выбор. И нужно сказать, что выбор у нашей молодежи всегда есть», – подчеркнул заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь Игорь Луцкий.

На предстоящих выборах впервые проголосуют 178 тысяч человек. Это молодежь, которой исполнилось 18 лет. Все они в подарок получают Конституцию Беларуси. Юноши и девушки также записываются в волонтеры, чтобы помогать в проведении электоральной кампании.

Единый день голосования пройдет в стране 25 февраля. Отдать свой голос досрочно можно будет со вторника. Впервые белорусы сразу выберут депутатов нижней палаты парламента и местных советов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Единый день голосования пройдет в стране 25 февраля. Отдать свой голос досрочно можно будет со вторника.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские баскетболисты вылетели в Казань на «Игры будущего»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2024
Mir24.TV Belarus
17.02.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика