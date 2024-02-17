О важности участия молодежи в выборах рассказал глава ЦИК Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дети Беларуси должны приобщаться к общественно-политической жизни с самого раннего возраста. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии страны Игорь Карпенко. В Минске стартовал молодежный марафон «Выбирай.BY».

Так юных белорусов приучают к важности участия в выборах в интерактивной форме. В одном из торговых центров столицы выступили молодые исполнители, работали развлекательные площадки и фотозоны. Организовали выставку рисунков «Выборы глазами детей», а за понравившуюся работу можно было проголосовать, бросив бюллетень в урну.

«Надо работать с детьми – дети должны понимать, что такое избирательная система. Следует уже с раннего возраста формировать доверие к избирательной системе и приобщать к общественно-политической жизни нашей страны. Это интересно, креативно. Во всяком случае, такое количество людей подтверждает, что этот формат интересен», – заявил Карпенко.

«Мы много говорим о цифровых технологиях, но все-таки личное отношение, личная встреча во многом двигают молодежь к тому, чтобы она научилась делать свой выбор. И нужно сказать, что выбор у нашей молодежи всегда есть», – подчеркнул заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь Игорь Луцкий.

На предстоящих выборах впервые проголосуют 178 тысяч человек. Это молодежь, которой исполнилось 18 лет. Все они в подарок получают Конституцию Беларуси. Юноши и девушки также записываются в волонтеры, чтобы помогать в проведении электоральной кампании.

Единый день голосования пройдет в стране 25 февраля. Отдать свой голос досрочно можно будет со вторника. Впервые белорусы сразу выберут депутатов нижней палаты парламента и местных советов.