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ЦИК: Число кандидатов в депутаты парламента Беларуси сократилось до 263

24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Число кандидатов в депутаты парламента Беларуси сократилось на два и составляет 263 человека, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко.

«Два зарегистрированных кандидата сняли свои кандидатуры, таким образом, в выборах участвуют 263 кандидата в депутаты Палаты представителей», – цитирует главу ЦИК агентство ТАСС.

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По словам Карпенко, 76,6% зарегистрированных кандидатов в депутаты парламента являются членами политпартий.

25 февраля в Беларуси пройдет первый в истории страны единый день голосования. На пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. С 20 до 24 февраля в стране проходит досрочное голосование.

Ранее сообщалось, что наблюдатели от СНГ и ШОС высоко оценили ход досрочного голосования на выборах в Беларуси.



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Два зарегистрированных кандидата решили снять свои кандидатуры, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко.
 
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