ЦИК: Число кандидатов в депутаты парламента Беларуси сократилось до 263

По словам Карпенко, 76,6% зарегистрированных кандидатов в депутаты парламента являются членами политпартий.

25 февраля в Беларуси пройдет первый в истории страны единый день голосования. На пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. С 20 до 24 февраля в стране проходит досрочное голосование.