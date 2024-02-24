|
ЦИК: Число кандидатов в депутаты парламента Беларуси сократилось до 263
24.02.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Число кандидатов в депутаты парламента Беларуси сократилось на два и составляет 263 человека, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко.
«Два зарегистрированных кандидата сняли свои кандидатуры, таким образом, в выборах участвуют 263 кандидата в депутаты Палаты представителей», – цитирует главу ЦИК агентство
По словам Карпенко, 76,6% зарегистрированных кандидатов в депутаты парламента являются членами политпартий.
25 февраля в Беларуси пройдет первый в истории страны единый день голосования. На пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. С 20 до 24 февраля в стране проходит досрочное голосование.
Ранее сообщалось, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два зарегистрированных кандидата решили снять свои кандидатуры, рассказал председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)