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Женщина на высоте: машинистка башенного крана – о том, как встречает закаты и рассветы на работе

12.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Эта доброжелательная блондинка – машинистка башенного крана. Татьяна Слинько строит дома уже больше 20 лет. Профессия нашла ее сама. В колледж Татьяна поступала, положившись на волю судьбы.

«Когда узнала, что буду машинистом башенного крана, я очень долго приходила в себя. Но больше приходила в себя моя мама. У нее была фраза, что «безбашенный ребенок на башенном кране – это несовместимо», – смеется машинистка башенного крана Татьяна Слинько.

Женщина на высоте: машинистка башенного крана – о том, как встречает закаты и рассветы на работе

Спустившись с крана первый раз, она кричала «Ура, земля!». Сегодня высота Татьяну не пугает. А быть женщиной на стройке – оказывается, ничуть не сложно.

«Нас любят, любят и ценят, как правило. Женщины меньше ошибаются. К женщинам меньше нареканий, чем к мужчинам», – говорит машинистка.

Пресловутые «майна» и «вира» – лишь малая часть того, что должен знать человек в кабине крана. Внизу с рацией страхует стропольщик. Но человеческий фактор никто не отменял. Всегда нужно быть на чеку.

«Когда поднимается ветер, кран может по кругу крутить. Он катается и катается – это не страшно. Страшно, когда порыв ветра, допустим, идет под стрелу. Тогда шатает немного. Но, как правило, спускаешься. Я сейчас не сижу там. Если до декрета могла, то сейчас я стараюсь лучше слезть и быть на земле. Я себя буду поувереннее чувствовать», – рассказывает о рисках работа Татьяна.

Когда появились дети, а у Татьяны их двое, все решения на работе она начала обдумывать дважды. Погоду анализирует лучше любых синоптиков. Ветер, гроза, снег, туман, мороз – «нелетное» время для башенного крана. Пристально следит за этим и муж.

«Он переживает. Всегда, когда ветер, когда дождь, звонит и спрашивает: «Как ты там?». Я говорю: «Нормально». Дети уже тоже знают. Если ветер, значит, маме вообще не звоним, потому что мама будет злая и нервная», – рассказывает машинистка.

Женщина на высоте: машинистка башенного крана – о том, как встречает закаты и рассветы на работе

В кабине крановщика очень уютно. Внутри – коврик. На сменку – тапочки. Кондиционер. С собой Татьяна берет чайник, кружки, чай, перекусы. Из такого «офиса» много «на кофе» не набегаешься.

«Стараешься меньше пить. Если захочешь сесть на ЗОЖ, правильное питание и правильное количество воды – не получится», – делится недостатками работы крановщица.

Но все эти недостатки Татьяна называет лишь мелочами. И признается, что любит свою работу. Ведь в ней – очень много романтики.

«Прекрасные какие виды у нас. Очень красиво осенью было: когда листва, когда желтые березки, тут красота. И зимой, когда много снега. Люблю это все! Красиво! И много прекрасного можно увидеть. Не надо ездить ни на колесо обозрения, ни на обзорные площадки не надо. На работу сходил – и хорошо», – говорит Татьяна.

Женщина на высоте: машинистка башенного крана – о том, как встречает закаты и рассветы на работе



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Спустившись с крана первый раз, она кричала «Ура, земля!». Сегодня высота Татьяну не пугает. А быть женщиной на стройке – оказывается, ничуть не сложно.
 
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