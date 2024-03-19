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ЭДиН + БелВЭБ = эффективный факторинг, искали?

19.03.2024 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Фото: Анна Занкович, probusiness.io

Банк БелВЭБ входит в число банков-лидеров страны по предоставлению финансирования бизнесу под уступку денежных требований (факторинг). В феврале 2021 года Банк предложил рынку решение, популярность которого среди представителей бизнеса растет ежемесячно в геометрической прогрессии, так как делает процедуру факторинга максимально простой и понятной: онлайн-факторинг на платформе BelVEB Business HUB.

В чем секрет популярности Онлайн-факторинга от Банка БелВЭБ?

Онлайн-факторинг – цифровой финансовый сервис Банка БелВЭБ, который позволяет поставщику получить финансирование поставок на срок до 360 дней в размере 100% суммы уступаемого требования в течении срока от нескольких минут до трех дней (срок зависит от оперативности покупателя, подтверждающего действительность требований):

  • без посещения офиса Банка - взаимодействие осуществляется через интернет на платформе BelVEB Business HUB;
  •  без подтверждающих отгрузку документов – только реестр ТТН или других документов, подтверждающих требование;
  • без залога;
  •  без предоставления пакета кредитной документации и оценки фин. состояния;
  •  без образования задолженности перед Банком;
  • без обратного требования (регресса);
  • без обязательств по открытию счета в Банке.

В свете роста электронного документооборота в стране, Банк БелВЭБ совместно с облачным сервисом обмена электронными документами ЭДиН с марта 2024 года запускает интеграцию платформы BelVEB Business HUB и платформы ЭДиН, что сделает процедуру финансирования в рамках Онлайн-факторинга при использовании электронных документов, подтверждающих отгрузку, еще проще и быстрее.

В чем преимущества финансирования под уступку требований с использованием электронных документов?

Основное преимущество - это сокращение до нескольких минут срока получения финансирования, так как действительность требований к покупателю подтверждается платформой ЭДиН еще до подачи заявки на финансирование в рамках Онлайн-факторинга. Дополнительным преимуществом является упрощенная загрузка реестра уступаемых требований: путем выбора уступаемых требований на платформе ЭДиН и проставления даты их оплаты.


Александр Кашлач, директор департамента развития корпоративного бизнеса Банка БелВэб


Александр Кашлач. Фото: Анна Занкович, probusiness.io

- В развитии нашего онлайн-сервиса мы видим своей целью сделать его для клиентов еще доступнее, а пользовательский опыт – еще позитивнее. Логичным шагом в этом направлении является сотрудничество с EDI-провайдерами, поскольку они, с одной стороны, обладают юридически значимой информацией и документами, необходимыми для идентификации требований в рамках операции факторинга, а с другой стороны, как и наш сервис, «живут» в цифре. Поэтому с компанией ЭДиН нам быстро удалось найти понимание того, что сотрудничество EDI-провайдера и банка открывают новые возможности для развития в интересах наших клиентов.


Вера Куницкая, CEO облачного сервиса ЭДиН




- Как будет происходить онлайн-факторинг с использованием электронных накладных? Итак:

 1. Поставщик и покупатель заключают договор;
 2. Поставщик выгружает из своей программы электронную накладную, подписывает ее;
3. Покупатель в системе подтверждает факт приемки товара и тоже подписывает электронную накладную.
 4. Через вкладку “Онлайн-факторинг” Банка БелВЭБ поставщик выбирает покупателя и формирует реестр из подписанных двумя сторонами накладных, подлежащих уступке.
5. Реестр попадает к кабинет поставщика, расположенный на платформе BelVEB Business HUB , где поставщику доступна корректировка суммы уступаемых накладных в случае недостаточности лимита, установленного на покупателя и последующая отправка реестра для выплаты финансирования
 5. Фактор проверяет реестр на повторность уступки денежных требований и  направляет поставщику оферту, акцептовав которую поставщик получает финансирование.

 Чтобы произвести онлайн-факторинг в таком виде, как я описала, клиенту нужно подключиться к сервису ЭДиН. Для подключения необходимо:

  1. GLN-номер.
  2. Ключ электронно-цифровой подписи.

На данный момент сервис ЭДиН - единственный сервис электронного документооборота, с помощью которого предоставляется Онлайн-факторинг Банка БелВэб.

Резюме

Онлайн-факторинг — доступный и понятный инструмент для бизнеса. Гибкость и доступность факторинга объясняется тем, что поставщик любого уровня независимо от географии и отрасли может получить доступ к финансированию онлайн. Для этого не нужно собирать огромный пакет документов и приносить их в офис Банка. Все документы можно передавать в электронном виде и получать решение о финансировании за несколько минут.

Подключайте онлайн-факторинг вместе с Банком БелВэб и сервисом ЭДиН!

 
 
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Банк БелВЭБ входит в число банков-лидеров страны по предоставлению финансирования бизнесу под уступку денежных требований (факторинг). В феврале 2021 года Банк...
 
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