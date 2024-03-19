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ЭДиН + БелВЭБ = эффективный факторинг, искали?
19.03.2024 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Банк БелВЭБ входит в число банков-лидеров страны по предоставлению финансирования бизнесу под уступку денежных требований (факторинг). В феврале 2021 года Банк предложил рынку решение, популярность которого среди представителей бизнеса растет ежемесячно в геометрической прогрессии, так как делает процедуру факторинга максимально простой и понятной: онлайн-факторинг на платформе
В чем секрет популярности Онлайн-факторинга от Банка БелВЭБ?
Онлайн-факторинг – цифровой финансовый сервис Банка БелВЭБ, который позволяет поставщику получить финансирование поставок на срок до 360 дней в размере 100% суммы уступаемого требования в течении срока от нескольких минут до трех дней (срок зависит от оперативности покупателя, подтверждающего действительность требований):
В свете роста электронного документооборота в стране, Банк БелВЭБ совместно с облачным сервисом обмена электронными документами
В чем преимущества финансирования под уступку требований с использованием электронных документов?
Основное преимущество - это сокращение до нескольких минут срока получения финансирования, так как действительность требований к покупателю подтверждается платформой ЭДиН еще до подачи заявки на финансирование в рамках Онлайн-факторинга. Дополнительным преимуществом является упрощенная загрузка реестра уступаемых требований: путем выбора уступаемых требований на платформе ЭДиН и проставления даты их оплаты.
- В развитии нашего онлайн-сервиса мы видим своей целью сделать его для клиентов еще доступнее, а пользовательский опыт – еще позитивнее. Логичным шагом в этом направлении является сотрудничество с EDI-провайдерами, поскольку они, с одной стороны, обладают юридически значимой информацией и документами, необходимыми для идентификации требований в рамках операции факторинга, а с другой стороны, как и наш сервис, «живут» в цифре. Поэтому с компанией ЭДиН нам быстро удалось найти понимание того, что сотрудничество EDI-провайдера и банка открывают новые возможности для развития в интересах наших клиентов.
Резюме
Онлайн-факторинг — доступный и понятный инструмент для бизнеса. Гибкость и доступность факторинга объясняется тем, что поставщик любого уровня независимо от географии и отрасли может получить доступ к финансированию онлайн. Для этого не нужно собирать огромный пакет документов и приносить их в офис Банка. Все документы можно передавать в электронном виде и получать решение о финансировании за несколько минут.
Подключайте онлайн-факторинг вместе с Банком БелВэб и сервисом ЭДиН!
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Банк БелВЭБ входит в число банков-лидеров страны по предоставлению финансирования бизнесу под уступку денежных требований (факторинг). В феврале 2021 года Банк...
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