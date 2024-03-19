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Команда Лукашенко сыграла с хоккейным клубом «Динамо-Минск»
19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко провел вечер на ледовой арене. Команда президента Беларуси сыграла товарищескую игру с клубом Континентальной хоккейной лиги «Динамо-Минск», передает телеканал «МИР 24».
Встреча прошла в дружеской атмосфере, но продуктивно. На «Олимпик Арене» была забита 21 шайба. На счету Александра Лукашенко – буллит. После поединка президент Беларуси в шутку пригласил капитана динамовцев Андрея Стася
«Динамо-Минск» завершил свое выступление в КХЛ в этом сезоне. Команда президента Беларуси готовится к плей-офф Республиканской лиги среди любителей.
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После поединка президент Беларуси в шутку пригласил капитана динамовцев Андрея Стася в свою команду.
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