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Команда Лукашенко сыграла с хоккейным клубом «Динамо-Минск»

19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко провел вечер на ледовой арене. Команда президента Беларуси сыграла товарищескую игру с клубом Континентальной хоккейной лиги «Динамо-Минск», передает телеканал «МИР 24».

Встреча прошла в дружеской атмосфере, но продуктивно. На «Олимпик Арене» была забита 21 шайба. На счету Александра Лукашенко – буллит. После поединка президент Беларуси в шутку пригласил капитана динамовцев Андрея Стася в свою команду – на дополнительные тренировки.

«Динамо-Минск» завершил свое выступление в КХЛ в этом сезоне. Команда президента Беларуси готовится к плей-офф Республиканской лиги среди любителей.



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Теги: Минск
 
 
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После поединка президент Беларуси в шутку пригласил капитана динамовцев Андрея Стася в свою команду.
 
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