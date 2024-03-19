Как корабль «Союз МС-25» готовят к пуску на Байконуре?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ракету с кораблем «Союз МС-25» уже поставили на стартовый стол космодрома Байконур. Там готовятся к отправке нового экипажа на МКС. Но россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон увидят ракету лишь в день старта – такова традиция. А вот дублирующий состав сегодня среди зрителей, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

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По этой дороге не ходят обычные поезда. Здесь курсирует единственный состав по доставке ракеты. Она готова для полета. Работу ее проверили, но в тестовом режиме комплекса. Настало время контрольных испытаний – уже на стартовом столе.

Ракету-носитель доставили на стартовую позицию за два дня до отправления экипажа. И это традиция. Сам 33-тонный носитель едет со скоростью прогулочного шага. Его сопровождают представители полиции, предприятий отрасли и инженеры комплекса. Все для безопасности и из-за технологических особенностей оборудования. За ограждением тысячи туристов. Они приехали на космодром с самого утра.

«Увидеть такое вообще, мне кажется, единственный шанс может быть в жизни. Поэтому это просто, мы просто в восторге», – призналась туристка Анна Козлова.

«Ракета, давайте будем честными, издалека смотрится очень маленькой. А вблизи очень странное ощущение – нечто сказочные и одновременно научное. И вроде бы понимаешь, как устроено, но это делали сверхлюди, лично мое мнение», – считает турист Виктор Бородин.

Один из важных этапов – проверка состояния заправочной системы. Высококонцентрированная перекись водорода – обязательная часть топливной системы.

«Этот компонент топлива, который используется для привода турбонасосных агрегатов двигательных установок первой и второй системы, обладает достаточно неприятными дислакционными свойствами и должен проверить совместимость всего тракта заправки с конкретным компонентом топлива», – отметил президент Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Бармин.

На сборку ракеты ушло около двух часов. Финалом стало сведение «ферм». Это конструкции, которые «обхватывают» ракету. Они нужны для опоры носителя. В первый стартовый день проверят бортовые системы ракеты-носителя космического аппарата, протестируют технологическое оборудование. За день до старта пройдут генеральные испытания. И только после этого космический комплекс будет готов к запуску космонавтов на орбиту.



В таком состоянии ракета будет ждать старта с площадки номер 31. Это практически точная копия той, с которой когда-то стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным. За более чем 60 лет ракеты-носители взлетали с нее 400 раз. Экспедиция международного экипажа в составе Олега Новицкого, Марины Василевской и Трейси Дайсон дополнит историю космодрома.