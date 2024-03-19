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Как корабль «Союз МС-25» готовят к пуску на Байконуре?

19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как корабль «Союз МС-25» готовят к пуску на Байконуре?
 Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Ракету с кораблем «Союз МС-25» уже поставили на стартовый стол космодрома Байконур. Там готовятся к отправке нового экипажа на МКС. Но россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон увидят ракету лишь в день старта – такова традиция. А вот дублирующий состав сегодня среди зрителей, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

По этой дороге не ходят обычные поезда. Здесь курсирует единственный состав по доставке ракеты. Она готова для полета. Работу ее проверили, но в тестовом режиме комплекса. Настало время контрольных испытаний – уже на стартовом столе.

Ракету-носитель доставили на стартовую позицию за два дня до отправления экипажа. И это традиция. Сам 33-тонный носитель едет со скоростью прогулочного шага. Его сопровождают представители полиции, предприятий отрасли и инженеры комплекса. Все для безопасности и из-за технологических особенностей оборудования. За ограждением тысячи туристов. Они приехали на космодром с самого утра.

«Увидеть такое вообще, мне кажется, единственный шанс может быть в жизни. Поэтому это просто, мы просто в восторге», – призналась туристка Анна Козлова.

«Ракета, давайте будем честными, издалека смотрится очень маленькой. А вблизи очень странное ощущение – нечто сказочные и одновременно научное. И вроде бы понимаешь, как устроено, но это делали сверхлюди, лично мое мнение», – считает турист Виктор Бородин.

Один из важных этапов – проверка состояния заправочной системы. Высококонцентрированная перекись водорода – обязательная часть топливной системы.

«Этот компонент топлива, который используется для привода турбонасосных агрегатов двигательных установок первой и второй системы, обладает достаточно неприятными дислакционными свойствами и должен проверить совместимость всего тракта заправки с конкретным компонентом топлива», – отметил президент Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Бармин.

На сборку ракеты ушло около двух часов. Финалом стало сведение «ферм». Это конструкции, которые «обхватывают» ракету. Они нужны для опоры носителя. В первый стартовый день проверят бортовые системы ракеты-носителя космического аппарата, протестируют технологическое оборудование. За день до старта пройдут генеральные испытания. И только после этого космический комплекс будет готов к запуску космонавтов на орбиту.

В таком состоянии ракета будет ждать старта с площадки номер 31. Это практически точная копия той, с которой когда-то стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным. За более чем 60 лет ракеты-носители взлетали с нее 400 раз. Экспедиция международного экипажа в составе Олега Новицкого, Марины Василевской и Трейси Дайсон дополнит историю космодрома.



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На космодроме готовятся к отправке нового экипажа на МКС. Однако россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон увидят ракету...
 
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