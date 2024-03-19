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Как корабль «Союз МС-25» готовят к пуску на Байконуре?
19.03.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ракету с кораблем «Союз МС-25» уже поставили на стартовый стол космодрома Байконур. Там готовятся к отправке нового экипажа на МКС. Но россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон увидят ракету лишь в день старта – такова традиция. А вот дублирующий состав сегодня среди зрителей, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
По этой дороге не ходят обычные поезда. Здесь курсирует единственный состав по доставке ракеты. Она готова для полета. Работу ее проверили, но в тестовом режиме комплекса. Настало время контрольных испытаний – уже на стартовом столе.
Ракету-носитель доставили на стартовую позицию за два дня до отправления экипажа. И это традиция. Сам 33-тонный носитель едет со скоростью прогулочного шага. Его сопровождают представители полиции, предприятий отрасли и инженеры комплекса. Все для безопасности и из-за технологических особенностей оборудования. За ограждением тысячи туристов. Они приехали на космодром с самого утра.
«Ракета, давайте будем честными, издалека смотрится очень маленькой. А вблизи очень странное ощущение – нечто сказочные и одновременно научное. И вроде бы понимаешь, как устроено, но это делали сверхлюди, лично мое мнение», – считает турист Виктор Бородин.
Один из важных этапов – проверка состояния заправочной системы. Высококонцентрированная перекись водорода – обязательная часть топливной системы.
На сборку ракеты ушло около двух часов. Финалом стало сведение «ферм». Это конструкции, которые «обхватывают» ракету. Они нужны для опоры носителя. В первый стартовый день проверят бортовые системы ракеты-носителя космического аппарата, протестируют технологическое оборудование. За день до старта пройдут генеральные испытания. И только после этого космический комплекс будет готов к запуску космонавтов на орбиту.
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На космодроме готовятся к отправке нового экипажа на МКС. Однако россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон увидят ракету...
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