Едим, покупаем, носим, смотрим белорусское: за что россияне любят товары из Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские товары всегда славились удивительным соотношением высокого качества и приемлемой цены. Ко Дню единения народов Беларуси и России рассказываем, что из категории made in Belarus стоит купить, попробовать и с чем познакомиться, если вы еще не успели сделать этого раньше.

Одежда





Какая женщина откажется от красивой и стильной одежды? А если она к тому же сделана из натуральных и качественных материалов, то это и вовсе подарок судьбы. Всем этим критериям отвечает одежда белорусских брендов. Но некоторые из них отличаются еще и очень хорошими дизайнерскими решениями, которые делают белорусскую одежду остро модной и стильной.

Особняком стоит белорусский трикотаж. Он очень полюбился россиянам за то, что стильно смотрится, не теряет форму и даже после многих стирок выглядит, как новый. В отличие от большинства зарубежных брендов, белорусские фабрики шьют модную одежду, в том числе, и больших размеров. То же самое можно сказать и о белорусском белье, которое давно завоевало сердца россиянок. Ведь оно такое удобное и красивое – ничуть не уступает по качеству зарубежным маркам.

Текстиль и постельное белье





Шерстяные и полушерстяные, с добавлением льна и вискозы, хорошо драпируются, не мнутся – белорусские ткани часто принимают за итальянские. Спрос на качественные ткани высокий. 70-80% производимой в стране продукции отправляется на экспорт. Традиционным рынком для белорусского текстиля является рынок Российской Федерации. Следующий по величине – рынок Казахстана.

Почти в каждой российской семье есть постельное белье из Беларуси. «Наше кредо – льняная любовь, – говорят производители постельного белья. – Мы верим, что если вы проводите треть суток, обнимаясь в постели, это стоит сделать с материалом, полным любви к вашему телу». Постельное белье made in Belarus шьют не только из чистого льна, выращенного в Беларуси, но также из хлопка, сатина, бязи, поплина и других натуральных тканей. Белорусское постельное белье отличается долговечностью. Оно легко стирается, сохраняя первоначальную форму и цветовую гамму.

Косметика





Больше 10 лет назад на рынке уходовой и декоративной косметики случилась маленькая революция. Мировые бренды потеснила белорусская продукция. За что же ее так ценят? При невысокой стоимости белорусская уходовая косметика имеет высокое качество. Даже профессиональные средства стоят в разы дешевле зарубежных марок. Вся продукция не только экологична, но и проходит серию лабораторных и медицинских тестов. Можно быть уверенным и в ее составе, и в том, что она принесет именно тот эффект, который обещан на этикетке.

Что касается декоративной косметики, большинство женщин уже знают про невероятную белорусскую тушь, которую расхвалили российские телезвезды. Но есть среди бьюти-продуктов белорусского производства менее известные, но не менее впечатляющие. Среди них, например, запеченный хайлайтер, выдвижной пудровый карандаш для бровей и матовый блеск для губ. А также бесподобные тени для век. Правда, это уже профессиональная декоративная косметика, и цена на нее выше.

Обувь





Не отстает по популярности у россиян и белорусская обувь. В ней покупателей привлекает то, что это обувь не для подиума, а для жизни. Она рассчитана на наши реалии: мокрую осень, снежную суровую зиму, обилие реагентов на дорогах, жаркое лето. Белорусскую обувь очень ценят за качество. Она шьется из натуральных материалов и подходит для проблемных ног, будь то высокий подъем, большая полнота или склонность к плоскостопию. Стельки, как правило, анатомические, повторяют форму стопы. Интересно, что некоторые из белорусских брендов, стоящие на полках российских магазинов, покупатели упорно считают итальянскими. Возможно, потому, что все модели не только комфортные, но и актуальные.

Конфеты и зефир





Грильяж, карамель, шоколад, птичье молоко и мармелад – вкус этих белорусских сладостей россиянам хорошо знаком, ведь их можно купить во многих отечественных магазинах. Две крупнейшие кондитерские фабрики в стране – предприятия со столетней историей. Конфеты они делают по ГОСТу, и вкус у этих сладостей – знакомый с детства. Недавно в линейке появились протеиновые конфеты без сахара, их уже начали поставлять и в Россию.

Как правило, сами белорусы, отправляясь за границу, непременно везут с собой коробочку своего традиционного зефира, который производится в городе Бобруйске. Это уже традиция. Причем видов воздушного лакомства столько, что пробовать – не перепробовать. На полках российских магазинов белорусский зефир – тоже почетный гость.

Сыры и молочные продукты





Беларусь – молочная страна. И с этим утверждением поспорить сложно. Львиная доля белорусских молочных продуктов идет на российский рынок. Это молоко, кефир, ряженка, сметана, сливочное масло очень хорошего качества.

Но главный прорыв совершили белорусские сыры – как традиционные, так и выдержанные. Они настолько хороши, что способны занять в России нишу, которую ранее занимала импортная продукция. Особенно учитывая оптимальное соотношение цена – качество. Уже сейчас каждый четвертый килограмм сыра и каждый седьмой литр молока, которые продаются в России, – белорусского производства.

Мебель





Белорусская мебель еще с советских времен была образцово-показательной и пользовалась популярностью в России. Она и сейчас отличается изяществом, богатством форм и долговечностью. Белорусские мебельные фабрики оснащены самыми современными производственными линиями, используют передовые технологии и работают по ГОСТу. Благодаря чему качество и надежность их продукции на стабильно высоком уровне. Беларусь вырастила целую плеяду высококлассных мебельных дизайнеров. Может быть, поэтому белорусскую мебель часто путают с европейской – настолько эффектно и современно она смотрится. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что на сегодняшний день белорусская мебель – это бренд, с которым сложно конкурировать.

Кино





Отдельно стоит сказать о том, почему стоит не только покупать, пробовать, носить, но и смотреть белорусское. В первую очередь – белорусское кино. Ведь «Беларусьфильм», который в этом году отмечает свой 100-летний юбилей – безусловный супер-бренд. Здесь родились сотни художественных, документальных, научно-популярных и анимационных лент, многие из которых вошли в золотую коллекцию советского кинематографа. Все они – начиная с детской классики и заканчивая такими суперхитами, как «Белые росы» и «Иди и смотри» – безусловные киношедевры. Новое время принесло новое любимое кино. Среди фильмов, уже ставших классикой, военные драмы «В августе 44-го» и «Брестская крепость».