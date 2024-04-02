Какой праздник сегодня, 2 апреля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

День единения народов России и Беларуси

2 апреля отмечается День единения народов России и Беларуси. Праздник, посвященный созданию Союзного государства России и Беларуси, она был введен указами глав двух государств.

2 апреля 1996 года был подписан Договор о Сообществе между Россией и Белоруссией, ровно через год – о Союзе двух стран. В 1999 году в Москве президенты Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали Договор о создании Союзного государства. За минувшие годы это объединение двух народов доказало свою востребованность и жизнеспособность. Заключено больше 250 соглашений, которые регулируют почти все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества.

В настоящее время в рамках Союзного государства реализуется ряд программ в промышленности, энергетике, строительстве, IT, освоении космоса. Товарооборот между Россией и Беларуси в 2023 году составил около 53 миллиардов долларов.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

2 апреля в мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма. Дата была установлена резолюцией Генассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года по инициативе Катара.

Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, проявляющееся в раннем детстве. Заболевание широко распространено во всех странах мира. При условии надлежащей поддержки страдающие аутизмом люди могут полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.

Международный день детской книги

2 апреля в мире отмечается День детской книги. Инициатор его проведения – немецкая писательница Йелла Лепман. Дата приурочена ко дню рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена. В 1956 году Международный совет по детской книге учредил премию имени Андерсена. Она вручается раз в два года лучшим детским писателям и художникам со всего мира.

События 2 апреля:

В 1718 году Петр I создал Тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений.

В 1769 году в ходе русско-турецкой войны 1768 – 1774 годов русские войска отбили у турок город Таганрог.

В 1833 году вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Кто родился 2 апреля:

Кардиохирург, академик РАН Ренат Акчурин (1946).

Теле- и радиоведущий, актер, юморист, телережиссер, шоумен Сергей Белоголовцев (1964).

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин (1969).

Актер театра, кино и озвучивания, поэт Антон Шагин (1984).