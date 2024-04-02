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Союзное государство: как происходило единение народов России и Беларуси?
02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
2 апреля 1997 года. Президенты России и Беларуси бьют посуду на Соборной площади Кремля. Рюмку водки Александр Лукашенко выпивает со словами: «За русского человека и белоруса». Так появился союз Беларуси и России. Это решение лидеры двух стран вынашивали целый год. 1995-й выдался особенно тяжелым для всех республик бывшего СССР. Описать ситуацию можно двумя словами – бедность и криминал. Плюсом ко всему – внешняя угроза со стороны НАТО. Как странам удалось преодолеть разногласия и сплотить народы? И какие задачи стоят перед Союзным государством сейчас? Смотрите в нашем документальном фильме.
Первые этапы и трудности
2 апреля 1997 года – день рождения союза Беларуси и России.
5 лет как нет СССР и 15 союзных республик в свободном, но не спокойном плавании: штормит экономику, в буре новых рыночных отношений рвутся привычные связи.
«Как не остановиться заводам? Если мы сборочный цех, то мотор делают в одном месте, корпус во втором, сиденья в третьем, болты в четвертом. Потом мы собираем все и отдаем назад. Как только госплан нарушил эти связи, все. Не продается, оборотных средств нет, кредиты выдавать нечем, зарплату платить нечем, завод останавливается», – прокомментировал Сергей Линг, министр экономики Республики Беларусь (1991-1994 гг.).
Сила советской экономики – в кооперации и разделении труда. Республики были звеньями цепи: одни выполняли роль всесоюзной пашни или рудника, другие – сборочного цеха или конструкторского бюро.
Минский тракторный завод сокращает производство со ста тысяч машин в год до пятидесяти, а потом и до тридцати. На грани банкротства – знаменитый БелАЗ.
А денег нет. Инфляция в Беларуси в 1994 году – почти 2000%. Предприятиям не на что купить за границей металл и топливо, без которых невозможно производство. Выручают только личные связи.
В Казахстане гиперинфляция перевалила за 2000%. На Украине – почти 10 000%. В России – 2500%. Каждый десятый россиянин потерял работу, стояли производства: Кировский завод в Санкт-Петербурге, КАМАЗ в Набережных Челнах, Металлургический завод в Челябинске…
Младореформаторы устроили стране шоковую терапию – отпустили цены. Товары подорожали в 25 раз, зарплату часто выдавали продукцией, а не деньгами. За первую потсоветскую пятилетку промышленное и сельскохозяйственное производство упало на 70%. Госпредприятия, порты, корабли уходят за бесценок – их скупали «новые русские» и «красные директора», в народе это назовут «прихватизацией».
А вчерашние учителя, врачи, военные, чтобы выжить, возят огромными клетчатыми сумками ширпотреб из-за границы. Появляется новая профессия челнок. В 1994-м в Беларуси на выборах побеждает Александр Лукашенко. Новый президент делает ставку на восстановление тесных экономических связей с Москвой.
Беларусь и Россия – без границ: начало интеграции
Май 95-го. Автотрасса Брест-Москва, пограничный переход Редьки. Президент Беларуси Лукашенко и российский премьер Черномырдин убирают разделительный столб. Внутренней границы между Беларусью и Россией больше нет, страны заключили таможенный союз.
В 1996-м президенты Ельцин и Лукашенко подписывают договор о сообществе России и Беларуси. Год спустя – новый документ, уже о союзе.
Евросоюз ставит на паузу соглашение с Беларусью о партнерстве и сотрудничестве, замораживает торговлю и обмен технологиями. Запад наносит удар и по России: США вносят в черный список 10 технических институтов и конструкторских бюро. В это время падают цены на нефть – основу российского бюджета. Рубль за полгода обесценивается в 3 раза. Правительство объявляет дефолт по облигациями федерального займа.
Бастуют 17 тысяч предприятий, горняки перекрывают железнодорожные магистрали, едут в Москву и требуют погасить долги по зарплате. Миллионы вкладчиков теряют деньги в сгоревших банках. Кризис пришел и в Беларусь. За год инфляция – почти 200%.
Кризис заставил действовать решительнее. В 99-м Москва и Минск интегрируются еще теснее – подписывают новый документ о Союзном государстве. Цели – грандиозные: единая экономика, валюта, конституция, наднациональные органы управления, совет министров и парламент. Решающее слово остается за президентами.
Совместные космические программы
Несмотря на кризис и жесткие санкции, Россия и Беларусь в 99-м запускают совместную космическую программу, правда, результаты увидели не сразу: первый совместный спутник БКА отправился в космос в 2012-м. Он вошел в российско-белорусскую орбитальную группировку, которая передает на землю снимки высокого разрешения: они нужны МЧС, аграриям и военным.
Оптику для спутников делает Минское предприятие «ПЕЛЕНГ», сейчас здесь шлифуют линзы для нового поколения космических аппаратов. Они отправятся на орбиту уже с нового космического космодрома «Восточный», который построили в XXI веке. Стартовый комплекс в Амурской области снижает зависимость России от аренды космодрома Байконур в Казахстане. На «Восточном» сейчас возводят уже третий стартовый комплекс.
Отсюда в ближайшие годы Беларусь отправит на МКС и своего космонавта. Впрочем, белорусский флаг уже трижды был на МКС: российский космонавт Олег Новицкий берет его в каждую командировку, потому что сам родом из Беларуси.
Морское сотрудничество
Беларусь использует не только космические, но и морские порты России. Из Усть-Луги и Санкт-Петербурга отправляют бензин, который производят в республике. Раньше транзит шел через Прибалтику, пока Литва и Латвия не ввели санкции. В Союзном государстве тут же среагировали и оперативно организовали новый маршрут.
Литве транзит белорусских грузов морем приносил в бюджет 30% дохода. Эти деньги получит Россия и потратит на модернизацию причалов. Усть-Луга будет принимать до 25 млн тонн грузов. Себе на пользу Россия обернула и обмен санкциями в 2014-м: Европа и США тогда потеряли 240 млрд долларов, а россияне и белорусы в связи с импортозамещением научились создавать собственные товары.
Продовольственный обмен
Россия обеспечила продовольственную безопасность и себе, и соседям: увеличила поставки в Беларусь пшеницы, подсолнечного масла, рыбы. В обратном направлении идут мясная и молочная продукция, кондитерские изделия. Вместе с ростом товарооборота усилилась некоторая конкуренция, что приводило к так называемым продуктовым войнам.
Проблема – в технических регламентах. Одна сторона их меняла, другая – не успевала. Точку в этих хозяйственных спорах ставили президенты на личных встречах. Они видятся 8-10 раз в год.
Сегодня белорусские продукты во всех торговых сетях России. 72% импорта молочной продукции России дает Беларусь. Есть и специализированные магазины, один из них – на ВДНХ. За прилавками – граждане Беларуси. Многие работают в России не первый десяток лет.
Трудоустройство в Союзном государстве
Граждане обеих стран, особенно приграничных областей, ездят на заработки друг к другу еще с середины 90-х. Сегодня – другой уровень и масштаб. 82 субъекта России имеют партнерские соглашения с областями Беларуси. К примеру, строительные компании из Беларуси работают от Калининграда до Владивостока. Возводят жилые дома, заводы, школы. В 2021 году Беларусь увеличила объем строительных работ на территории России на 181%. Белорусы строят по своим проектам и используют свои стройматериалы.
С 2006 года гражданам Союзного государства начисляется общая пенсия: учитывается стаж работы как в Беларуси, так и в России. Также в Союзном государстве с 1 апреля отменили роуминг.
Сегодня страны тесно интегрированы и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Товарооборот в 2021 году составил 38,5 млрд долларов. Россия – главный торговый партнер и инвестор Беларуси. Для российской экономики республика на четвертом месте сразу после США, Германии и Нидерландов.
Совместное производство и разработки
Россия и Беларусь сообща делают от микрочипов и подшипников до самых больших в мире грузовиков: БелАЗ знают на всех континентах. Россия поставляет БелАЗу сталь и комплектующие. В 2020 году запустили производство самосвала с двигателем уральского дизель-моторного завода.
На конвейере Минского автомобильного завода своя новинка. МАЗ четверть века снабжает Россию автобусами, а сегодня пришло время электробуса, его тестируют в Сочи и Санкт-Петербурге. Оба города планируют закупить сотни машин. Электробус избавит город от выхлопных газов и предложит новый уровень комфорта, он едет плавно, без шума и вибраций. Заряда хватает на 300 км пути.
В 2021 году правительства стран договорились, что Беларусь будет получать энергоресурсы, в том числе и газ, по ценам, близким к внутрироссийским. Уйти от топливной зависимости Беларуси поможет первая в республике АЭС. Ее возвели совместно с Росатомом. Первую АЭС должны были построить еще в 80-х, но после Чернобыльской аварии четверть территории страны попала в зону загрязнения и проект заморозили. Вернулись к нему только в 2012-м. Стройку не остановили даже в 2014-м, когда Запад ввел беспрецедентные санкции, в этот раз они коснулись и атомных технологий.
В 2018-м на БелАЭС запустили первый энергоблок, второй – в 2021 году. Россия участвовала не только в строительстве станции, но и помогла с кадрами – у себя обучила белорусов, будущих сотрудников станции. Благодаря АЭС Беларусь уже экономит: свет, отопление, горячая вода стали на четверть дешевле. Благодаря станции 50 000 человек перешли с газовых котлов на электричество. Сегодня ученые Союзного государства обсуждают вопрос о сооружении в республике еще одного атомного реактора для исследований.
Медицина Союзного государства
По данным Bloomberg, здравоохранение Беларуси входит в ТОП-3 самых доступных медицинских систем в мире. Россиянину в медицинской помощи тоже не откажут: по вызову приедет скорая, отвезут в стационар, если надо, экстренно прооперируют. Все это – бесплатно.
Едут лечиться в Беларусь и платно. Половина всех медтуристов – россияне. Система диагностики Беларуси – одна из лучших в Содружестве. Самые востребованные специалисты – стоматолог, гинеколог, ортопед. Их услуги для россиян выгоднее, чем на родине. Здесь же – самый передовой в СНГ центр трансплантации органов, который ежегодно проводит полтысячи операций. Союзное государство финансирует центр по программе «Стволовая клетка».
Еще одно востребованное направление – лечение и отдых в санаториях. Каждый год поправить здоровье сюда приезжает до миллиона россиян. Проживание стоит в полтора раза дешевле, чем в российских здравницах, а качество услуг на уровне Европы и Израиля. В санаториях восстанавливают больных после инфаркта, инсульта, тяжелых травм. Есть программы для гипертоников, диабетиков, астматиков. В последние годы здесь проходят реабилитацию пациенты после COVID-19.
В 2020-м медицина Союзного государства выдержала испытание на прочность пандемией. Россия за четыре месяца разработала вакцину «Спутник V», а Беларусь первая в мире ее признала. Также Беларусь получит «кефирную» вакцину, разработанную в Санкт-Петербурге.
Планы масштабного развития
В 2021 году президенты подписали 28 союзных программ, которые выведут интеграцию России и Беларуси на новый уровень – их согласовывали три года. По этим программам Союзное государство идет к общему рынку газа, нефти, электроэнергии. Будет единая система налоговых и таможенных сборов.
Интеграция национальных платежных систем принесет выгоду бизнесу, появятся новые совместные предприятия и рабочие места.
За четверть века сообщество России и Беларуси доросло до полноценного Союзного государства с общими целями, проблемами и достижениями. Здесь свободно передвигаются люди, товары, услуги и капиталы.
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Как странам удалось преодолеть разногласия и сплотить народы? И какие задачи стоят перед Союзным Государством сейчас? Смотрите в нашем документальном фильме.
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