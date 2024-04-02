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Союзное государство: как происходило единение народов России и Беларуси?

02.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Союзное государство: как происходило единение народов России и Беларуси?
 Фото: МТРК «Мир»

2 апреля 1997 года. Президенты России и Беларуси бьют посуду на Соборной площади Кремля. Рюмку водки Александр Лукашенко выпивает со словами: «За русского человека и белоруса». Так появился союз Беларуси и России. Это решение лидеры двух стран вынашивали целый год. 1995-й выдался особенно тяжелым для всех республик бывшего СССР. Описать ситуацию можно двумя словами – бедность и криминал. Плюсом ко всему – внешняя угроза со стороны НАТО. Как странам удалось преодолеть разногласия и сплотить народы? И какие задачи стоят перед Союзным государством сейчас? Смотрите в нашем документальном фильме.

Первые этапы и трудности

2 апреля 1997 года – день рождения союза Беларуси и России.

5 лет как нет СССР и 15 союзных республик в свободном, но не спокойном плавании: штормит экономику, в буре новых рыночных отношений рвутся привычные связи.

«Как не остановиться заводам? Если мы сборочный цех, то мотор делают в одном месте, корпус во втором, сиденья в третьем, болты в четвертом. Потом мы собираем все и отдаем назад. Как только госплан нарушил эти связи, все. Не продается, оборотных средств нет, кредиты выдавать нечем, зарплату платить нечем, завод останавливается», – прокомментировал Сергей Линг, министр экономики Республики Беларусь (1991-1994 гг.).

Союзное государство: как происходило единение народов России и Беларуси?

Сила советской экономики – в кооперации и разделении труда. Республики были звеньями цепи: одни выполняли роль всесоюзной пашни или рудника, другие – сборочного цеха или конструкторского бюро.

«Беларуси в годы советской власти давали металлоемкие заводы и наукоемкие предприятия. Прежде всего, наукоемкие предприятия – это отрасли военные. Но у нас между собой предприятия почти не были связаны, потому что все были завязаны на СССР... Все, кто перешли на полную самостоятельность, не сумели работать…» рассказал Вячеслав Кебич, председатель совета министров Беларуси (1990-1994 гг.).

Минский тракторный завод сокращает производство со ста тысяч машин в год до пятидесяти, а потом и до тридцати. На грани банкротства – знаменитый БелАЗ.

«Я зашел в кабинет директора, окна кабинета направлены на улицу, трудящиеся в количестве восьми тысяч приближаются к заводу. В голове сразу: «ведь они идут, чтобы получить зарплату», вспоминает Павел Мариев, генеральный директор БелАЗ (1999-2007 гг.).

А денег нет. Инфляция в Беларуси в 1994 году – почти 2000%. Предприятиям не на что купить за границей металл и топливо, без которых невозможно производство. Выручают только личные связи.

«Я договаривался с Черномырдиным, с Вяхеревым… Мы же пришли к товарообмену, «овцу на топор» опять начали менять. И мы давали молоко, мясо, зерно, картофель по сибирским приискам и так далее, чтобы все это получить. Но дайте хотя бы что-нибудь валютой. А у нас валюты было ноль, собственно говоря», – вспоминает Сергей Линг, министр экономики Республики Беларусь (1991-1994 гг.).

В Казахстане гиперинфляция перевалила за 2000%. На Украине – почти 10 000%. В России – 2500%. Каждый десятый россиянин потерял работу, стояли производства: Кировский завод в Санкт-Петербурге, КАМАЗ в Набережных Челнах, Металлургический завод в Челябинске…

Младореформаторы устроили стране шоковую терапию – отпустили цены. Товары подорожали в 25 раз, зарплату часто выдавали продукцией, а не деньгами. За первую потсоветскую пятилетку промышленное и сельскохозяйственное производство упало на 70%. Госпредприятия, порты, корабли уходят за бесценок – их скупали «новые русские» и «красные директора», в народе это назовут «прихватизацией».

А вчерашние учителя, врачи, военные, чтобы выжить, возят огромными клетчатыми сумками ширпотреб из-за границы. Появляется новая профессия челнок. В 1994-м в Беларуси на выборах побеждает Александр Лукашенко. Новый президент делает ставку на восстановление тесных экономических связей с Москвой.

«В середине 90-х стало ясно, что СНГ – это некая общая рамка для того, чтобы решать больше вопросы по тому, как купировать проблемы по дезинтеграции, чем искать пути к интеграции. Так что необходимы были новые форматы, новые юридические платформы», – утверждает Алексей Громыко, директор института Европы РАН.

Беларусь и Россия – без границ: начало интеграции

Союзное государство: как происходило единение народов России и Беларуси?

Май 95-го. Автотрасса Брест-Москва, пограничный переход Редьки. Президент Беларуси Лукашенко и российский премьер Черномырдин убирают разделительный столб. Внутренней границы между Беларусью и Россией больше нет, страны заключили таможенный союз.

В 1996-м президенты Ельцин и Лукашенко подписывают договор о сообществе России и Беларуси. Год спустя – новый документ, уже о союзе.

«Меньше полугода прошло, несколько месяцев – вводятся первые санкции против Беларуси. Как раз это был ответ на ту интеграционную политику», – говорит Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ.

Евросоюз ставит на паузу соглашение с Беларусью о партнерстве и сотрудничестве, замораживает торговлю и обмен технологиями. Запад наносит удар и по России: США вносят в черный список 10 технических институтов и конструкторских бюро. В это время падают цены на нефть – основу российского бюджета. Рубль за полгода обесценивается в 3 раза. Правительство объявляет дефолт по облигациями федерального займа.

Бастуют 17 тысяч предприятий, горняки перекрывают железнодорожные магистрали, едут в Москву и требуют погасить долги по зарплате. Миллионы вкладчиков теряют деньги в сгоревших банках. Кризис пришел и в Беларусь. За год инфляция – почти 200%.

Кризис заставил действовать решительнее. В 99-м Москва и Минск интегрируются еще теснее – подписывают новый документ о Союзном государстве. Цели – грандиозные: единая экономика, валюта, конституция, наднациональные органы управления, совет министров и парламент. Решающее слово остается за президентами.

Совместные космические программы

Несмотря на кризис и жесткие санкции, Россия и Беларусь в 99-м запускают совместную космическую программу, правда, результаты увидели не сразу: первый совместный спутник БКА отправился в космос в 2012-м. Он вошел в российско-белорусскую орбитальную группировку, которая передает на землю снимки высокого разрешения: они нужны МЧС, аграриям и военным.

Оптику для спутников делает Минское предприятие «ПЕЛЕНГ», сейчас здесь шлифуют линзы для нового поколения космических аппаратов. Они отправятся на орбиту уже с нового космического космодрома «Восточный», который построили в XXI веке. Стартовый комплекс в Амурской области снижает зависимость России от аренды космодрома Байконур в Казахстане. На «Восточном» сейчас возводят уже третий стартовый комплекс.

«Уникальный объект для запуска современной тяжелой ракеты. В дальнейшем этот объект будет использоваться для водородной ракеты и для пилотируемой ракеты», – рассказал Виталий Кокшаров, заместитель главного инженера подрядной организации.

Отсюда в ближайшие годы Беларусь отправит на МКС и своего космонавта. Впрочем, белорусский флаг уже трижды был на МКС: российский космонавт Олег Новицкий берет его в каждую командировку, потому что сам родом из Беларуси.

Морское сотрудничество

Беларусь использует не только космические, но и морские порты России. Из Усть-Луги и Санкт-Петербурга отправляют бензин, который производят в республике. Раньше транзит шел через Прибалтику, пока Литва и Латвия не ввели санкции. В Союзном государстве тут же среагировали и оперативно организовали новый маршрут.

Литве транзит белорусских грузов морем приносил в бюджет 30% дохода. Эти деньги получит Россия и потратит на модернизацию причалов. Усть-Луга будет принимать до 25 млн тонн грузов. Себе на пользу Россия обернула и обмен санкциями в 2014-м: Европа и США тогда потеряли 240 млрд долларов, а россияне и белорусы в связи с импортозамещением научились создавать собственные товары.

«Превращение России из импортера продовольствия в первого в мире экспортера. СССР при Горбачеве закупал 50 млн тонн зерна, а Россия в прошлом году экспортировала 50 млн тонн зерна (в 2021). Мы номер один в мире», – рассказал Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ.

Продовольственный обмен

Союзное государство: как происходило единение народов России и Беларуси?

Россия обеспечила продовольственную безопасность и себе, и соседям: увеличила поставки в Беларусь пшеницы, подсолнечного масла, рыбы. В обратном направлении идут мясная и молочная продукция, кондитерские изделия. Вместе с ростом товарооборота усилилась некоторая конкуренция, что приводило к так называемым продуктовым войнам.

Проблема – в технических регламентах. Одна сторона их меняла, другая – не успевала. Точку в этих хозяйственных спорах ставили президенты на личных встречах. Они видятся 8-10 раз в год.

Сегодня белорусские продукты во всех торговых сетях России. 72% импорта молочной продукции России дает Беларусь. Есть и специализированные магазины, один из них – на ВДНХ. За прилавками – граждане Беларуси. Многие работают в России не первый десяток лет.

Трудоустройство в Союзном государстве

Граждане обеих стран, особенно приграничных областей, ездят на заработки друг к другу еще с середины 90-х. Сегодня – другой уровень и масштаб. 82 субъекта России имеют партнерские соглашения с областями Беларуси. К примеру, строительные компании из Беларуси работают от Калининграда до Владивостока. Возводят жилые дома, заводы, школы. В 2021 году Беларусь увеличила объем строительных работ на территории России на 181%. Белорусы строят по своим проектам и используют свои стройматериалы.

С 2006 года гражданам Союзного государства начисляется общая пенсия: учитывается стаж работы как в Беларуси, так и в России. Также в Союзном государстве с 1 апреля отменили роуминг.

Сегодня страны тесно интегрированы и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Товарооборот в 2021 году составил 38,5 млрд долларов. Россия – главный торговый партнер и инвестор Беларуси. Для российской экономики республика на четвертом месте сразу после США, Германии и Нидерландов.

Совместное производство и разработки

Союзное государство: как происходило единение народов России и Беларуси?

Россия и Беларусь сообща делают от микрочипов и подшипников до самых больших в мире грузовиков: БелАЗ знают на всех континентах. Россия поставляет БелАЗу сталь и комплектующие. В 2020 году запустили производство самосвала с двигателем уральского дизель-моторного завода.

На конвейере Минского автомобильного завода своя новинка. МАЗ четверть века снабжает Россию автобусами, а сегодня пришло время электробуса, его тестируют в Сочи и Санкт-Петербурге. Оба города планируют закупить сотни машин. Электробус избавит город от выхлопных газов и предложит новый уровень комфорта, он едет плавно, без шума и вибраций. Заряда хватает на 300 км пути.

В 2021 году правительства стран договорились, что Беларусь будет получать энергоресурсы, в том числе и газ, по ценам, близким к внутрироссийским. Уйти от топливной зависимости Беларуси поможет первая в республике АЭС. Ее возвели совместно с Росатомом. Первую АЭС должны были построить еще в 80-х, но после Чернобыльской аварии четверть территории страны попала в зону загрязнения и проект заморозили. Вернулись к нему только в 2012-м. Стройку не остановили даже в 2014-м, когда Запад ввел беспрецедентные санкции, в этот раз они коснулись и атомных технологий.

«Почему чуть ли не равноправно санкции на две наши братские страны накладываются? За стремление быть самостоятельными, независимыми, быть в диалоге с Западом на равных, а не подобострастно подыгрывая», – прокомментировал Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства.

В 2018-м на БелАЭС запустили первый энергоблок, второй – в 2021 году. Россия участвовала не только в строительстве станции, но и помогла с кадрами – у себя обучила белорусов, будущих сотрудников станции. Благодаря АЭС Беларусь уже экономит: свет, отопление, горячая вода стали на четверть дешевле. Благодаря станции 50 000 человек перешли с газовых котлов на электричество. Сегодня ученые Союзного государства обсуждают вопрос о сооружении в республике еще одного атомного реактора для исследований.

«Использование атома в мирных целях – это не только выработка электроэнергии. Это большое направление в медицине, в радиоэлектронике, материаловедении, сельском хозяйстве. То, что у нас применяется, но многие вещи закупаем мы сегодня заграницей. С появлением собственного центра ядерных исследований можно было бы отказаться от импорта и делать внутри страны», – рассказал Михаил Махадюк, заместитель министра энергетики республики Беларусь.

Медицина Союзного государства

Союзное государство: как происходило единение народов России и Беларуси?

По данным Bloomberg, здравоохранение Беларуси входит в ТОП-3 самых доступных медицинских систем в мире. Россиянину в медицинской помощи тоже не откажут: по вызову приедет скорая, отвезут в стационар, если надо, экстренно прооперируют. Все это – бесплатно.

Едут лечиться в Беларусь и платно. Половина всех медтуристов – россияне. Система диагностики Беларуси – одна из лучших в Содружестве. Самые востребованные специалисты – стоматолог, гинеколог, ортопед. Их услуги для россиян выгоднее, чем на родине. Здесь же – самый передовой в СНГ центр трансплантации органов, который ежегодно проводит полтысячи операций. Союзное государство финансирует центр по программе «Стволовая клетка».

«Разработали целый ряд технологий совместно с нашими российскими партнерами. Сейчас находимся на этапе внедрения этих технологий в клиническую практику. В основном это внедрение происходит на территории Беларуси – страна более компактная и очень просто отрабатывать в Беларуси ту или иную технологию для того, чтобы потом ее экстраполировать уже на огромную Российскую Федерацию», – объяснил Олег Руммо, директор ГУ «МНЦП хирургии, трансплантологии и гематологии».

Еще одно востребованное направление – лечение и отдых в санаториях. Каждый год поправить здоровье сюда приезжает до миллиона россиян. Проживание стоит в полтора раза дешевле, чем в российских здравницах, а качество услуг на уровне Европы и Израиля. В санаториях восстанавливают больных после инфаркта, инсульта, тяжелых травм. Есть программы для гипертоников, диабетиков, астматиков. В последние годы здесь проходят реабилитацию пациенты после COVID-19.

В 2020-м медицина Союзного государства выдержала испытание на прочность пандемией. Россия за четыре месяца разработала вакцину «Спутник V», а Беларусь первая в мире ее признала. Также Беларусь получит «кефирную» вакцину, разработанную в Санкт-Петербурге.

Планы масштабного развития

В 2021 году президенты подписали 28 союзных программ, которые выведут интеграцию России и Беларуси на новый уровень – их согласовывали три года. По этим программам Союзное государство идет к общему рынку газа, нефти, электроэнергии. Будет единая система налоговых и таможенных сборов.

Интеграция национальных платежных систем принесет выгоду бизнесу, появятся новые совместные предприятия и рабочие места.

За четверть века сообщество России и Беларуси доросло до полноценного Союзного государства с общими целями, проблемами и достижениями. Здесь свободно передвигаются люди, товары, услуги и капиталы.



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Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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