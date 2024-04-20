Кочанова: ремонт Свято-Успенского собора в Жировичах должны завершить к декабрю

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Свято-Успенский собор в Жировичах посетила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она определила сроки завершения работ. Ремонт храма должны закончить к декабрю, передает «МИР 24».

Свято-Успенский собор – главный храм Жировичского монастыря, которому уже больше 500 лет. Выполнены главные инженерные работы. Например, на фасаде и кровле. Решили вопрос с отоплением, вентиляцией и электроэнергией. Территорию вокруг храма благоустроили. Сейчас работают над интерьером. Председатель Совета Республики отметила, что на данном этапе по реставрации есть нерешенные вопросы.

«Пока, конечно, здесь есть проблемы. Поэтому я здесь. Это, прежде всего, контроль за выполнением поручений президента, которые были даны при посещение Жировичей в 2021 году. Кроме того, конечно, к нам есть обращения граждан, которые говорили о том, что медленно ведутся работы по реконструкции и ремонту этого храма. Поэтому мы определили точные даты производства работ» – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

В начале лета строители приступят к обновлению внутренних убранств храмов.