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Кочанова: ремонт Свято-Успенского собора в Жировичах должны завершить к декабрю

20.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кочанова: ремонт Свято-Успенского собора в Жировичах должны завершить к декабрю

Свято-Успенский собор в Жировичах посетила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она определила сроки завершения работ. Ремонт храма должны закончить к декабрю, передает «МИР 24».

Свято-Успенский собор – главный храм Жировичского монастыря, которому уже больше 500 лет. Выполнены главные инженерные работы. Например, на фасаде и кровле. Решили вопрос с отоплением, вентиляцией и электроэнергией. Территорию вокруг храма благоустроили. Сейчас работают над интерьером. Председатель Совета Республики отметила, что на данном этапе по реставрации есть нерешенные вопросы.

«Пока, конечно, здесь есть проблемы. Поэтому я здесь. Это, прежде всего, контроль за выполнением поручений президента, которые были даны при посещение Жировичей в 2021 году. Кроме того, конечно, к нам есть обращения граждан, которые говорили о том, что медленно ведутся работы по реконструкции и ремонту этого храма. Поэтому мы определили точные даты производства работ» – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

В начале лета строители приступят к обновлению внутренних убранств храмов.



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Это главный храм Жировичского монастыря, которому уже больше 500 лет.
 
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