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Кочанова: ремонт Свято-Успенского собора в Жировичах должны завершить к декабрю
20.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Свято-Успенский собор в Жировичах посетила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она определила сроки завершения работ. Ремонт храма должны закончить к декабрю, передает «МИР 24».
Свято-Успенский собор – главный храм Жировичского монастыря, которому уже больше 500 лет. Выполнены главные инженерные работы. Например, на фасаде и кровле. Решили вопрос с отоплением, вентиляцией и электроэнергией. Территорию вокруг храма благоустроили. Сейчас работают над интерьером. Председатель Совета Республики отметила, что на данном этапе по реставрации есть нерешенные вопросы.
В начале лета строители приступят к обновлению внутренних убранств храмов.
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Это главный храм Жировичского монастыря, которому уже больше 500 лет.
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