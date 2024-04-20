Представители Коммунистической партии Китая посетили с визитом Минск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Общие точки соприкосновения и пути развития – эти вопросы в субботу обсудил лидер Компартии Беларуси Алексей Сокол с коллегой из Китая Чэнь Чжоу, сообщает «МИР 24».

В Минске делегацию партийцев из Китая встречают впервые за много лет. Стороны обсудили перспективные направления по взаимодействию государств-партнеров. Сейчас и в Беларуси, и в КНР готовят план сотрудничества до 2030 года.

«Основное – это всесторонняя поддержка на международной арене. Она и есть, но более углубленная. Это еще большее привлечение стран социалистического лагеря, чтобы объединяться и продвигать в сложившейся ситуации геополитической в мире миролюбивую повестку», –отметил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол.

Китайских политиков заинтересовал белорусский опыт развития агрогородков, закрепление сельского населения, создание рабочих мест и инфраструктуры. Также обсудили работу с молодежью.

Делегация КНР проведет в Беларуси несколько дней. Планируются встречи с руководителями других партий. А также посещение индустриального парка и исторических объектов.