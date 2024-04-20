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Представители Коммунистической партии Китая посетили с визитом Минск
20.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Общие точки соприкосновения и пути развития – эти вопросы в субботу обсудил лидер
В Минске делегацию партийцев из Китая встречают впервые за много лет. Стороны обсудили перспективные направления по взаимодействию государств-партнеров. Сейчас и в Беларуси, и в КНР готовят план сотрудничества до 2030 года.
Китайских политиков заинтересовал белорусский опыт развития агрогородков, закрепление сельского населения, создание рабочих мест и инфраструктуры. Также обсудили работу с молодежью.
Делегация КНР проведет в Беларуси несколько дней. Планируются встречи с руководителями других партий. А также посещение индустриального парка и исторических объектов.
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Стороны обсудили перспективные направления по взаимодействию государств-партнеров. Сейчас и в Беларуси, и в КНР готовят план сотрудничества до 2030 года.
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