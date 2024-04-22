Мишустин: Россия и Беларусь построили единую метеорологическую службу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь создали единую метеорологическую службу в рамках Союзного государства. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании коллегии Росгидромета.

«Мы фактически построили единую и эффективную службу. Она действует на общей методологической базе. При подготовке прогнозов пользуется одними данными, методами и идентичным оборудованием», – отметил Мишустин.

По словам премьер-министра, благодаря совместной системе наблюдения Союзное государство в режиме реального времени сможет получает сведения о происходящих в регионе гидрометеорологических процессах. Это необходимо для предотвращения стихийных бедствий, подчеркнул Мишустин.

Также председатель кабинета министров России заявил, что результаты такой деятельности способствуют развитию интеграционных процессов в Союзном государстве.