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Мишустин: Россия и Беларусь построили единую метеорологическую службу

22.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мишустин: Россия и Беларусь построили единую метеорологическую службу
 Фото: Правительство России

Россия и Беларусь создали единую метеорологическую службу в рамках Союзного государства. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании коллегии Росгидромета.

«Мы фактически построили единую и эффективную службу. Она действует на общей методологической базе. При подготовке прогнозов пользуется одними данными, методами и идентичным оборудованием», – отметил Мишустин.

По словам премьер-министра, благодаря совместной системе наблюдения Союзное государство в режиме реального времени сможет получает сведения о происходящих в регионе гидрометеорологических процессах. Это необходимо для предотвращения стихийных бедствий, подчеркнул Мишустин.

Также председатель кабинета министров России заявил, что результаты такой деятельности способствуют развитию интеграционных процессов в Союзном государстве.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Архангельскую область давним и надежным партнером республики. Глава государства также призвал губернатора российского региона наращивать товарооборот и развивать импортозамещение.



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Союзное государство в режиме реального времени сможет получает сведения о происходящих в регионе гидрометеорологических процессах.
 
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