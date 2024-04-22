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Мишустин: Россия и Беларусь построили единую метеорологическую службу
22.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь создали единую метеорологическую службу в рамках Союзного государства. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании коллегии Росгидромета.
По словам премьер-министра, благодаря совместной системе наблюдения Союзное государство в режиме реального времени сможет получает сведения о происходящих в регионе гидрометеорологических процессах. Это необходимо для предотвращения стихийных бедствий, подчеркнул Мишустин.
Также председатель кабинета министров России заявил, что результаты такой деятельности способствуют развитию интеграционных процессов в Союзном государстве.
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Союзное государство в режиме реального времени сможет получает сведения о происходящих в регионе гидрометеорологических процессах.
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