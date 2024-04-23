Белорусские ветераны получат материальную помощь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ветераны Великой Отечественной войны получат материальную помощь. В этом году ее размер увеличили вдвое в честь 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, передает «МИР 24».

«Все выплаты будут сопровождаться торжественными чествованиями ветеранов, поздравлениями, которые пройдут по всей стране с широким участием общественных объединений, молодежи, детей, учащихся, поскольку мы понимаем, что ветеранов становится, к сожалению, все меньше и меньше. И, безусловно, для молодежи особенно очень важно слышать эти живые, так скажем, заветы», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко.

Всего материальную помощь получат более восьми тысяч человек. Это не только непосредственные участники войны, но также семьи военнослужащих, партизан и подпольщиков, бывшие узники концлагерей, а также белорусы, награжденные орденами СССР. Минимальная сумма выплат составит тысячу белорусских рублей. Это около двадцати восьми тысяч российских. Максимальная – четыре тысячи белорусских или 114 тысяч российских рублей.