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Белорусские ветераны получат материальную помощь
23.04.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси ветераны Великой Отечественной войны получат материальную помощь. В этом году ее размер увеличили вдвое в честь 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, передает «МИР 24».
Всего материальную помощь получат более восьми тысяч человек. Это не только непосредственные участники войны, но также семьи военнослужащих, партизан и подпольщиков, бывшие узники концлагерей, а также белорусы, награжденные орденами СССР. Минимальная сумма выплат составит тысячу белорусских рублей. Это около двадцати восьми тысяч российских. Максимальная – четыре тысячи белорусских или 114 тысяч российских рублей.
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Всего материальную помощь получат более восьми тысяч человек.
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