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«Беларусь помнит»: на площади Победы в центре Минска собрались тысячи человек

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Беларусь помнит»: на площади Победы в центре Минска собрались тысячи человек
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

В центре Минске прошла акция «Беларусь помнит». За памятной церемонией на площади Победы наблюдала корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Праздничная атмосфера в Минске царит с самого утра. Хотя на улице сегодня не жарко, всего 12 градусов. Как было и на 9 мая 1945 года. Только тогда шли дожди, а сегодня солнечно. Люди гуляют, участвуют в мероприятиях, несут к памятникам цветы. Самое торжественное возложение прошло на площади Победы.

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38-метровый монумент в центре Минска – особое для столицы место. Его установили 70 лет назад в память о погибших воинах в Великой Отечественной войне. С тех пор у его подножия горит Вечный огонь. Каждый год в День Победы основание обелиска исчезает в море цветов и венков от тысяч белорусов. Традиционно среди них и президент страны с сыновьями.

После возложения Александр Лукашенко обратился к ветеранам и белорусам. Лидер страны отметил, что правда о событиях 1940-х – символ неразрывной связи поколений и сплоченности народа.

«Великая Победа – главный и ключевой момент в истории возрождения и становления белорусской нации. Ее уроки позволяют сегодня, помня и зная прошлое, заглянуть в будущее. А жизнелюбие и творческая энергия поколения победителей, восстановившего страну из руин, являются примером того, как мы должны жить и работать», – отметил президент Беларуси.

Красные розы и гвоздики к подножью монумента принесли и дипломаты, чиновники, представители религиозных общин и общественных организаций. В годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус. Истории военных лет есть практически в каждой семье. Поэтому мир – одна из главных ценностей. Об этом напомнил и Александр Лукашенко.

«Беларуси нужен мир. Завтра, через год, всегда. Нам важно выстоять и не дать себя втянуть в конфликты. Время выбрало нас. Выбрало, чтобы мы сберегли независимость нашей земли и все созданное многими поколениями до нас. Все, чем мы вместе гордимся и восхищаемся. Для этого мы развиваем экономику, укрепляем оборону и воспитываем молодежь патриотами. Храним мир и благополучие на родной земле, как завещали нам предки», – подчеркнул Лукашенко.

С каждым годом ветеранов становится все меньше. По стране их чуть больше тысячи. Возраст многих уже приблизился к 100 годам. Но каждый День Победы возвращает их в 1945 год.

«Мы отдаляемся от того времени, отходим все дальше от 1945 года. И тем весомее, тем важнее, тем дороже для нас Победа», – отметил один из присутствовавших на акции ветеранов.

«Что такое война? Да дай Бог никогда в жизни не слышать нам этого слова. Хоть и много лет прошло с тех пор – не забыто ничего», – добавила еще одна участница акции, ветеран Великой отечественной войны.

Праздновать День Победы белорусская столица будет до самой ночи. На площади Октябрьской пройдет масштабный концерт. Под аккомпанемент Образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси выступят солисты Большого театра, народные артисты и молодежные коллективы. Завершится все праздничным салютом. Мирные залпы прогремят в шести точках города.



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Теги: Минск
 
 
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Красные розы и гвоздики к подножью монумента принесли дипломаты, чиновники, представители религиозных общин и общественных организаций.
 
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