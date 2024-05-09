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«Беларусь помнит»: на площади Победы в центре Минска собрались тысячи человек
09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В центре Минске прошла акция «Беларусь помнит». За памятной церемонией на площади Победы наблюдала корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Праздничная атмосфера в Минске царит с самого утра. Хотя на улице сегодня не жарко, всего 12 градусов. Как было и на 9 мая 1945 года. Только тогда шли дожди, а сегодня солнечно. Люди гуляют, участвуют в мероприятиях, несут к памятникам цветы. Самое торжественное возложение прошло на площади Победы.
После возложения
Красные розы и гвоздики к подножью монумента принесли и дипломаты, чиновники, представители религиозных общин и общественных организаций. В годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус. Истории военных лет есть практически в каждой семье. Поэтому мир – одна из главных ценностей. Об этом напомнил и Александр Лукашенко.
С каждым годом ветеранов становится все меньше. По стране их чуть больше тысячи. Возраст многих уже приблизился к 100 годам. Но каждый День Победы возвращает их в 1945 год.
«Что такое война? Да дай Бог никогда в жизни не слышать нам этого слова. Хоть и много лет прошло с тех пор – не забыто ничего», – добавила еще одна участница акции, ветеран Великой отечественной войны.
Праздновать День Победы белорусская столица будет до самой ночи. На площади Октябрьской пройдет масштабный концерт. Под аккомпанемент Образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Беларуси выступят солисты Большого театра, народные артисты и молодежные коллективы. Завершится все праздничным салютом. Мирные залпы прогремят в шести точках города.
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Красные розы и гвоздики к подножью монумента принесли дипломаты, чиновники, представители религиозных общин и общественных организаций.
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