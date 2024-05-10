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Погода в СНГ: в Кыргызстане предупредили о селях, в Беларуси зацвели поля рапса
10.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
В Бишкеке спала жара. Сегодня в столице пасмурно, плюс 22. Спасатели предупредили жителей о надвигающемся ненастье. Дожди зальют горные районы. Обильные осадки могут вызвать сели и камнепады. Накануне поток грязи сошел на участок стратегической трассы север-юг в Джалал-Абадской области. Аварийные бригады несколько часов расчищали полотно. В данный момент движение на участке восстановлено.
Армения
В южных регионах Беларуси сегодня до плюс 22 градусов. В столице прохладнее – около 11-ти. Синоптики прогнозируют туман и кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы. Белорусские поля окрасились в желтый цвет. По всей стране расцвел рапс. Полюбоваться этим явлением можно около двух недель. Такие места сейчас стали точками притяжения для белорусов, туристов и фотографов.
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О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
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