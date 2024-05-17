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Лукашенко и Алиев посетили международную выставку в Баку

17.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко и Алиев посетили международную выставку в Баку
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев посетили международную выставку в Баку. В столице Азербайджана президент Беларуси находится с официальным визитом, передает телеканал «МИР 24».

Павильон Беларуси на выставке самый большой. Он занимает 300 квадратных метров. Здесь представлены 37 производителей из разных секторов экономики – от сельскохозяйственной техники до мясной и молочной продукции. Лидеры стран изучили ассортимент и перспективные направления сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

«Наша линейка продукции пользуется большим спросом, но в то же время мы видим на прилавках у потребителя широкий ассортимент, начиная от литовской продукции и заканчивая европейской. Наша продукция ценится. Поэтому качеством мы должны доказать, что наш продукт лучше, тем более мы конкурируем по ценам», – отметил министр сельского хозяйства Беларуси Сергей Бартош.

Белорусская мясная и молочная продукция – в числе лидеров на азербайджанском рынке. В крупнейшем сельскохозяйственном форуме Кавказа Беларусь участвует уже пятый год подряд.



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Павильон Беларуси на выставке самый большой, он занимает 300 квадратных метров.
 
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