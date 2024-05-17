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Лукашенко и Алиев посетили международную выставку в Баку
17.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко и Ильхам Алиев посетили международную выставку в Баку. В столице Азербайджана президент Беларуси находится
Павильон Беларуси на выставке самый большой. Он занимает 300 квадратных метров. Здесь представлены 37 производителей из разных секторов экономики – от сельскохозяйственной техники до мясной и молочной продукции. Лидеры стран изучили ассортимент и перспективные направления сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.
Белорусская мясная и молочная продукция – в числе лидеров на азербайджанском рынке. В крупнейшем сельскохозяйственном форуме Кавказа Беларусь участвует уже пятый год подряд.
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Павильон Беларуси на выставке самый большой, он занимает 300 квадратных метров.
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