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«Дошли то того, что „точка“ в конце сообщения воспринимается как агрессия». Как новые правила переписки меняют взаимодействие в компаниях
24.06.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
После того, как мир массово «ушел» работать в онлайн, одним из востребованных навыков стала цифровая коммуникация. И это не только про умение качественно излагать свои мысли, ставить задачи, но и про элементарную чувствительность к тону и настроению собеседника. Специалист по деловым коммуникациям, этикету и протоколу
— Этикет, в том числе и цифровой — это про уважение. Как мы проявляем уважение в жизни? Оказываем знаки внимания: вежливо приветствуем, обращаемся по имени или имени отчеству, пожимаем руку, прощаемся, благодарим, просим прощения, не перебиваем, сохраняем зрительный контакт, обмениваемся любезностями, соблюдаем границы, дистанцию и т.д.
В цифровом поле мы тоже проявляем уважение. Только онлайн это делать сложнее, потому что людям недоступны невербальные сигналы, которые помогают в живом общении. Поэтому важно использовать другие инструменты и сигналы: например, грамотность, время написания сообщений, правильное обращение к получателю письма или сообщения, скорость ответа, уместные эмодзи, читаемость и стиль текста, тон сообщения, корректное напоминание о дедлайне, «не кричащие» шрифты и пунктуация и т.д.
Цифровой этикет помогает расположить к себе собеседника, продемонстрировать свою деловую компетентность, вежливость и уважение к нему.
«У компаний еще немного запросов на обучение цифровым коммуникациям, но совершенно точно, что их стало больше»
Больше всего компании интересует деловая переписка с клиентами и партнерами. А вот внутренним коммуникациям внимание уделяют пока единицы. Это связано с тем, что так интенсивно общаться онлайн мы стали недавно, а правила диджитал-общения формируются буквально на глазах.
Не все руководители осознают, что трудности в командной работе и мотивации сотрудников, безынициативность и незаинтересованность в результатах работы кроются в неумении персонала пользоваться цифровыми инструментами — мессенджерами, электронной почтой, Zoom и т.д. Если с офисной культурой более-менее разобрались, то созрела новая задача — культура онлайн-коммуникаций в командах и компаниях, развитие эмоционального интеллекта в цифровой среде.
Запросы компаний и отклики в социальных сетях показывают, что есть проблемы во внутренних коммуникациях у персонала: пассивная агрессия, конфликты, саботаж, разрозненность команд, недоверие.
В том, что сотрудники буквально безграмотные, компании пока не признавались. Но в комментариях под одним из моих постов в LinkedIn было очень много жалоб на безграмотность в переписке. Хотя текст был об эмпатии на примере отношения к точке в конце сообщения. И ругали комментаторы в основном молодое поколение, что говорит и о возрастном конфликте в цифровом общении.
Если называть безграмотностью неумение письменно ставить задачи, недвусмысленно формулировать мысль, корректно напоминать о сроках, организовывать продуктивные call-meets, излишне эмоциональную переписку с элементами агрессии, то такие запросы на обучение уже есть.
«Из-за непонимания, где эффективно вести коммуникацию, т.е. какой канал связи использовать, часто тормозятся процессы»
Сотрудники компаний регулярно ведут деловую переписку с клиентами, подрядчиками. Но навыков составления делового письма не хватает. Особенно тяжело приходится молодым специалистам, чей опыт широк в написании коротких сообщений, а не деловых писем. А это чревато жалобами, конфликтами, разногласиями и потерей клиента вовсе.
Из-за непонимания, где эффективно вести коммуникацию, т.е. какой канал связи использовать, часто тормозятся процессы. Например, сложную ситуацию с клиентом иногда проще решить именно звонком или встречей, а не длинным извиняющимся письмом. Только так можно проявить эмпатию и сгладить конфликт. Но люди упорно продолжают составлять буквы в слова.
Со мной неоднократно делились кейсами, когда клиенты навязывают неудобные и небезопасные способы коммуникации и переговоров. Например, уточняют детали договоренностей голосовыми сообщениями, присылают документы или оговаривают важные условия сделки в мессенджерах, где любую информацию можно бесследно удалить, подставив, как минимум, сотрудника.
Конечно, мы не можем переучивать клиента. Но можем мягко направить его в нужный канал. Например, если клиент прислал сообщение в чат, продублировать его по электронной почте со словами «Давайте подытожим…« или «Правильно ли я понял: мы делаем так и так?». Ну или делать скриншоты переписки, чтобы информация не потерялась. Правда, с голосовыми сообщениями так не получится.
Сотрудники компаний жалуются на пассивную агрессию, дерзкий тон, надменность в переписке. Это выводит из равновесия, заставляет переживать из-за «токсичного» общения, сбивает настрой и мотивацию сотрудников, что вредит рабочим процессам.
Затягивание выполнения задач сильно осложняет работу. Оно проявляется в игнорировании сообщений, в долгих ответах, неясной постановке задач, в односложных или неполных ответах с явным нежеланием давать разъяснения.
В компаниях также жалуются, что в групповых чатах сотрудники используют в переписке специфический юмор, обилие мемов, обесценивание, что демотивирует вступать в обсуждения и даже приводит к выгоранию. Так появляются молчуны и активисты. Мнение одних никогда не слышат, а крикуны управляют процессом. Есть и обратная сторона медали — общение только в личных сообщениях, которое сильно разобщает команды.
Видеовстречи также «обросли» проблемами: безучастность присутствующих в виде отключенных камер и молчания, отсутствие повестки встречи и понимания, зачем пригласили сотрудников, регулярные срывы совещаний. Бесконечное количество бессмысленных видеовстреч вызывает стойкую «аллергию», особенно у творческих людей.
Как выстроить доброжелательную атмосферу в цифровой среде: рекомендации эксперта
Главное — нужно освоить правила цифрового этикета. Это поможет персоналу во время первого контакта с собеседником, особенно, если есть дистанция в отношениях или неравный статус.
Дополнительно компания может обратиться к экспертам по цифровому этикету, которые поделятся самыми актуальными знаниями с сотрудниками.
Далее стоит составить регламент цифровой коммуникации в компании. Это может выполнить руководитель или HR-менеджер компании. Прописать, как принято технически общаться: где ставить задачу, хранить документы, как выбирать канал связи в соответствии с целями коммуникации, где и когда подключать руководителя к переписке, как организовать видеовстречу, кто отвечает за Follow Up (способ коммуникации с участниками после встречи, в том числе процесс подведения итогов, — прим. «Про бизнес»).
К технической стороне стоит добавить правила общения в компании: где и в какое время общается персонал, скорость ответа на письмо, уместность эмодзи и т.д. Это помогает новым сотрудникам быстрее адаптироваться.
И конечно стоит развивать у себя эмоциональный интеллект в письменной коммуникации. Стоит наблюдать за цифровыми привычками людей, задавая себе вопросы: «Правильно ли я интерпретирую то, что прочитал?», «Достаточно ли ясно я сам излагаю мысли?».
«У людей возникла потребность хоть каким-то образом проявлять эмоциональный интеллект в переписке»
Появление новых подходов связано с тем, что большое количество людей общаются в интернете. По статистике, около 70% контактов между коллегами происходит онлайн, а около 25% людей общаются чаще виртуально, чем лично.
Цифровое общение лишило нас самого важного канала передачи информации о нас друг другу, того, что антрополог Эдвард Холл назвал молчаливым языком тела — позу, расстояние до собеседника, улыбки, паузы, зевание, тон, выражение лица, зрительный контакт, жесты рук и громкость речи. Иными словами, у нас возникла необходимость каким-то образом проявлять эмоциональный интеллект в переписке.
А как распознавать чувства и эмоции наших собеседников и реагировать на них, видя только буквы? Вот и появились сигналы-триггеры, которые позволяют нам понимать, что человек чувствовал, когда отправлял сообщение. Действительно ли понравилась работа руководителю, или он с осуждением написал «Спасибо» с точкой в конце сообщения?Потому что эта точка в глазах читателя выглядит как знак недовольства, превращая благодарность в сарказм, типа «Да уж! Спасибо, что подвел!».
В мессенджерах общение наиболее приближено к устному. Поэтому в них и появились сигналы, помогающие считывать эмоции, настроение, контекст. А еще упростились и некоторые правила письма. Так, вероятно, и стали пренебрегать написанием «Вы» с большой буквы. В спешке не всегда удобно переключать регистры. В личных переписках с близкими уже даже имена пишут с маленькой буквы и знаки препинания опускают. Но важно уметь переключаться, «надевать мундир» тогда, когда этого требует дистанция, деловой контекст и статус собеседника.
Как переписываться и общаться, чтобы не выглядеть токсичным" сотрудником
Вот еще несколько рекомендаций для более эффективного общения в переписке:
— Костя, ты хотел бы продолжить по этому плану, или лучше еще собрать информацию?
— Да, спасибо, Дима.
Первая мысль: «Так, а что в итоге делать?».
Лучше пригласить от 8 до 12 человек максимум, с которыми нужно обсудить проект или текущие задачи. Каждый участник должен понимать, зачем его позвали на встречу. Желательно всем быть с включенными камерами. Так легче спикеру — он видит реакцию, обратную связь от слушателей, а у остальных меньше соблазнов отвлечься.
«Игнорировать возможности ИИ в переписке — не стоит. Другое дело — как его использовать с умом»
Использование ИИ в переписке — еще одна «скандальная» тема. Однако я считаю, что это приемлемо. Правда, для начала нужно научиться общаться с ИИ так, чтобы он выдавал максимально подходящий вариант. Я сама некоторое время назад поэкспериментировала с ChatGPT, попросив его составить благодарственное письмо по конкретному поводу. Затем представила его на суд своим подписчикам. И многие заметили в нем шаблонность, неискренность. И они были правы.
На мой взгляд, ИИ можно использовать как помощника, а не как заменителя человека. Мы же используем шаблоны документов, но редактируем их, адаптируем под задачу. Так и с ИИ.
Можно отнестись к сгенерированному письму как к шаблону, помогающему направить на мысль, подсказать нужные слова. Но это письмо обязательно нужно «очеловечить». Оно должно быть персонализировано, т.е. содержать что-то, что касается автора и получателя письма, известные им обстоятельства и быть близким к вашему стилю написания. Письмо не должно быть похожим на рассылку, в которой можно поменять имя получателя и отправить другому адресату.
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«Дошли то того, что „точка“ в конце сообщения воспринимается как агрессия». Как новые правила переписки меняют взаимодействие в компаниях
После того, как мир массово «ушел» работать в онлайн, одним из востребованных навыков стала цифровая коммуникация. И это не только про умение качественно излагать...
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