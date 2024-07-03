1100 дней оккупации и самоотверженной борьбы вспоминают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает 3 июля День Независимости и 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков .

Впервые республика отметила День Независимости в 1997 году. В годы Великой Отечественной республика первой приняла на себя удары гитлеровцев. Минск на второй день войны был подвергнут беспощадной бомбардировке и артиллерийскому обстрелу. Но на его подступах гитлеровские войска встретили упорное сопротивление. Особенно мужественно сражались 100-я и 64-я стрелковые дивизии. Однако 28 июня фашистам удалось взять Минск. 1100 дней оккупации и самоотверженной, героической борьбы с захватчиками. Город был оккупирован, но не покорен. В результате Белорусской операции при взаимодействии 1-го и 3-го Белорусских фронтов и при поддержке партизан 3 июля 1944 года Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Этот день стал праздником освобождения всей страны.