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«Важно пронести историческую память через века»: чем запомнился парад в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков?
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь празднует День Независимости.
Такого масштабного парада жители Минска еще не видели. В этом году программу обновили, шоу продлилось около 1,5 часа. Всю военную мощь Беларуси символично показали у стелы «Минск – город-герой».
Принял парад главнокомандующий белорусской армии, президент Александр Лукашенко. Он заявил, что необходимо сделать все, чтобы пронести историческую память белорусов через века. В Великой Отечественной погиб каждый третий, а ровно 80 лет назад, 3 июля 1944 года, отгремели последние бои за столицу Беларуси. Она была освобождена в результате самой масштабной наступательной операции Красной армии – «Багратион».
Глава государства напомнил: белорусы – мирная нация, которая никому и никогда не угрожала. Однако преступлениям нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. По словам Александра Лукашенко, с учетом современных геополитических событий уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок. Сегодня на параде вместе с белорусами выступили военнослужащие из России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана.
Открыли парад по традиции суворовцы. Общий темп шествию задали 80 человек с барабанами. Чтобы отточить каждое движение до автоматизма, эти юноши тренировались несколько месяцев. Впервые к параду присоединился расчет Следственного комитета Беларуси.
Среди зрителей парада – тысячи минчан и гостей города. Для них установили трибуны с лучшим обзором. Места заняли и ветераны Великой Отечественной. Большинство сюда пришли целыми семьями. Особый интерес у детей.
В конце парада небо окрасили цвета белорусского флага: красный, зеленый и белый. Но этим масштабным шоу праздник в стране не завершается. Во всех городах запланированы сотни мероприятий. В Минске они развернутся в центре города. Это концерты, выставки и ярмарки. Завершится День Независимости праздничным салютом.
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«Важно пронести историческую память через века»: чем запомнился парад в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков?
Участие в параде приняли 36 пеших расчетов из пяти тысяч военнослужащих. В механизированной колонне – ретро и современная техника, а в небе – авиация.
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