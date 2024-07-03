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«Важно пронести историческую память через века»: чем запомнился парад в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков?

03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Важно пронести историческую память через века»: чем запомнился парад в честь 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков?
 Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Беларусь празднует День Независимости. В Минске прошел масштабный парад. Его приурочили к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Участие в параде приняли 36 пеших расчетов из пяти тысяч военнослужащих. В механизированной колонне – ретро и современная техника, а в небе – авиация, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Такого масштабного парада жители Минска еще не видели. В этом году программу обновили, шоу продлилось около 1,5 часа. Всю военную мощь Беларуси символично показали у стелы «Минск – город-герой».

Принял парад главнокомандующий белорусской армии, президент Александр Лукашенко. Он заявил, что необходимо сделать все, чтобы пронести историческую память белорусов через века. В Великой Отечественной погиб каждый третий, а ровно 80 лет назад, 3 июля 1944 года, отгремели последние бои за столицу Беларуси. Она была освобождена в результате самой масштабной наступательной операции Красной армии – «Багратион».

«Празднуя День Независимости именно 3 июля, мы отдаем долг памяти советским солдатам, которые стояли насмерть в Брестской крепости, под Минском и Могилевом, Полоцком и Гомелем, Оршей и Быховом, на других бесчисленных больших и малых рубежах на пути к Москве», – заявил Лукашенко.

Глава государства напомнил: белорусы – мирная нация, которая никому и никогда не угрожала. Однако преступлениям нацистов нет и не может быть оправдания и прощения. По словам Александра Лукашенко, с учетом современных геополитических событий уровень обороноспособности Союзного государства как никогда высок. Сегодня на параде вместе с белорусами выступили военнослужащие из России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана.

«Наш парад – это знак силы союзнического стратегического партнерства Беларуси и России, взаимодействия с государствами-членами ОДКБ, сотрудничества в военной сфере с Китайской Народной Республикой. Знак нашей готовности – и сегодня встать в один строй на защиту исторической памяти, ценностей, своих суверенитетов», – отметил президент Беларуси.

Открыли парад по традиции суворовцы. Общий темп шествию задали 80 человек с барабанами. Чтобы отточить каждое движение до автоматизма, эти юноши тренировались несколько месяцев. Впервые к параду присоединился расчет Следственного комитета Беларуси.

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Механизированная колонна растянулась на два километра. В ее главе проехали легендарные танки Т-34. Их сменили современные образцы техники. Это ракетные комплексы и системы, бронированные машины. Среди новинок – многофункциональные разведывательные комплексы БРДМ-4Б на базе легкобронированного автомобиля.

Среди зрителей парада – тысячи минчан и гостей города. Для них установили трибуны с лучшим обзором. Места заняли и ветераны Великой Отечественной. Большинство сюда пришли целыми семьями. Особый интерес у детей.

В конце парада небо окрасили цвета белорусского флага: красный, зеленый и белый. Но этим масштабным шоу праздник в стране не завершается. Во всех городах запланированы сотни мероприятий. В Минске они развернутся в центре города. Это концерты, выставки и ярмарки. Завершится День Независимости праздничным салютом.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Участие в параде приняли 36 пеших расчетов из пяти тысяч военнослужащих. В механизированной колонне – ретро и современная техника, а в небе – авиация.
 
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