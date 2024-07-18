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Лауреатов правительственной премии за достижения в области качества наградили в Минске

18.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лауреатов правительственной премии за достижения в области качества наградили в <a href=Минске" height="100%" width="670">
Фото: МТРК «Мир»

В Минске наградили лауреатов правительственной премии за достижения в области качества. В списке победителей – 30 отечественных брендов, передает телеканал «МИР 24».

Среди награжденных – представители сферы машиностроения и транспорта, легкой и пищевой промышленности. Эксперты оценивали их экономические показатели, стабильность качества, участие в импортозамещении, внедрение передовых технологий и освоение новых рынков сбыта. Награда престижна и дает лауреату репутацию надежного производителя. А значит, и доверие потребителей как внутри страны, так и за ее пределами. Победители могут в течение трех лет использовать эмблему премии на своей продукции и в рекламе.

«Это предприятия, которые непосредственно нацелены на импортозамещение, наши пищевые предприятия. Сектор очень разносторонний, причем это и предприятия —флагманы нашей промышленности, которые на слуху, госсектор, это и малое предпринимательство, которые тоже подтверждают качество своей продукции», – подчеркнула председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.


Премию вручают уже в 25-й раз. А 2024 год объявлен в Беларуси годом качества.

Ранее белорусский лидер заявил о положительной динамике взаимоотношений между Минском и Владивостоком. Приморский край является стабильным партнером Беларуси, и в дальнейшем сотрудничество планируется расширять.



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Теги: Минск
 
 
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Награды за качество вручили лучшим предприятиям Беларуси. В списке лауреатов премии – 30 отечественных брендов.
 
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