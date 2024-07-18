Лауреатов правительственной премии за достижения в области качества наградили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске наградили лауреатов правительственной премии за достижения в области качества. В списке победителей – 30 отечественных брендов, передает телеканал «МИР 24».



Среди награжденных – представители сферы машиностроения и транспорта, легкой и пищевой промышленности. Эксперты оценивали их экономические показатели, стабильность качества, участие в импортозамещении, внедрение передовых технологий и освоение новых рынков сбыта. Награда престижна и дает лауреату репутацию надежного производителя. А значит, и доверие потребителей как внутри страны, так и за ее пределами. Победители могут в течение трех лет использовать эмблему премии на своей продукции и в рекламе.

«Это предприятия, которые непосредственно нацелены на импортозамещение, наши пищевые предприятия. Сектор очень разносторонний, причем это и предприятия —флагманы нашей промышленности, которые на слуху, госсектор, это и малое предпринимательство, которые тоже подтверждают качество своей продукции», – подчеркнула председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Елена Моргунова.



Премию вручают уже в 25-й раз. А 2024 год объявлен в Беларуси годом качества.