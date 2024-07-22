ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в СНГ: Казахстан раскалился до плюс 40, в Беларусь пришли дожди и грозы

22.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: Казахстан раскалился до плюс 40, в Беларусь пришли дожди и грозы
 Фото: МТРК «Мир»

На смену изнуряющей жаре в Москву пришла прохлада. В понедельник воздух прогреется чуть выше 20 градусов, синоптики прогнозируют местами ливни с грозами. О погоде в других городах и странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

На юге Казахстана солнце припекает с самого утра. Жарко почти по всей стране. Местами воздух раскалится до плюс 40. Люди запасаются водой и от палящих лучей прячутся в тени. По прогнозам специалистов, из-за жары и штиля в нескольких городах, в их числе Астана и Алматы, ожидается сильное загрязнение воздуха.

Казахстанцам предлагают провести день без автомобиля. Экоинициатива поможет уменьшить выбросы вредных веществ, отмечают организаторы. В качестве альтернативы – общественный транспорт и самокаты. Но лучше пересесть на велосипед или прогуляться пешком – это полезнее и для экологии, и для здоровья. Первые 10 участников, которые разместят пост в социальных сетях, получат именные подарки.

Кыргызстан

Зной в Бишкеке не ослабевает – в столице Кыргызстана плюс 37. Осадков не ожидается. В горах Иссык-Куля немного прохладнее. Там в Сарычат-Эрташском заповеднике к егерям пришел незваный гость. В их рабочий дом ночью забрался медведь. Устроил там погром и съел все продуктовые запасы. Сотрудники заповедника в это время были на обходе. По их словам, это уже четвертый визит косолапого.

Беларусь

В Беларуси «оранжевый» уровень погодной опасности. В стране воздух прогреется до 31 градуса. При этом на большую часть страны пришли дожди и грозы. В такую погоду быстрее обычного созревают ягоды, фрукты и овощи. Теперь излишки урожая можно передать в Минский зоопарк. Все питомцы находятся на летнем рационе, и свежие витамины очень пригодятся. Единственное условие – продукты должны быть свежими.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
Новости дня
Новости разные
 
Как теперь будут работать ИП?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.07.2024
Mir24.TV Belarus
22.07.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика