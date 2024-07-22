Погода в СНГ: Казахстан раскалился до плюс 40, в Беларусь пришли дожди и грозы

На смену изнуряющей жаре в Москву пришла прохлада. В понедельник воздух прогреется чуть выше 20 градусов, синоптики прогнозируют местами ливни с грозами. О погоде в других городах и странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
На юге Казахстана солнце припекает с самого утра. Жарко почти по всей стране. Местами воздух раскалится до плюс 40. Люди запасаются водой и от палящих лучей прячутся в тени. По прогнозам специалистов, из-за жары и штиля в нескольких городах, в их числе Астана и Алматы, ожидается сильное загрязнение воздуха.
Казахстанцам предлагают провести день без автомобиля. Экоинициатива поможет уменьшить выбросы вредных веществ, отмечают организаторы. В качестве альтернативы – общественный транспорт и самокаты. Но лучше пересесть на велосипед или прогуляться пешком – это полезнее и для экологии, и для здоровья. Первые 10 участников, которые разместят пост в социальных сетях, получат именные подарки.
Зной в Бишкеке не ослабевает – в столице Кыргызстана плюс 37. Осадков не ожидается. В горах Иссык-Куля немного прохладнее. Там в Сарычат-Эрташском заповеднике к егерям пришел незваный гость. В их рабочий дом ночью забрался медведь. Устроил там погром и съел все продуктовые запасы. Сотрудники заповедника в это время были на обходе. По их словам, это уже четвертый визит косолапого.
Беларусь
В Беларуси «оранжевый» уровень погодной опасности. В стране воздух прогреется до 31 градуса. При этом на большую часть страны пришли дожди и грозы. В такую погоду быстрее обычного созревают ягоды, фрукты и овощи. Теперь излишки урожая можно передать в Минский зоопарк. Все питомцы находятся на летнем рационе, и свежие витамины очень пригодятся. Единственное условие – продукты должны быть свежими.