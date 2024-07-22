Погода в СНГ: Казахстан раскалился до плюс 40, в Беларусь пришли дожди и грозы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На смену изнуряющей жаре в Москву пришла прохлада . В понедельник воздух прогреется чуть выше 20 градусов, синоптики прогнозируют местами ливни с грозами. О погоде в других городах и странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

На юге Казахстана солнце припекает с самого утра. Жарко почти по всей стране. Местами воздух раскалится до плюс 40. Люди запасаются водой и от палящих лучей прячутся в тени. По прогнозам специалистов, из-за жары и штиля в нескольких городах, в их числе Астана и Алматы, ожидается сильное загрязнение воздуха.



Казахстанцам предлагают провести день без автомобиля. Экоинициатива поможет уменьшить выбросы вредных веществ, отмечают организаторы. В качестве альтернативы – общественный транспорт и самокаты. Но лучше пересесть на велосипед или прогуляться пешком – это полезнее и для экологии, и для здоровья. Первые 10 участников, которые разместят пост в социальных сетях, получат именные подарки.