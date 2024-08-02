Рабочие будни врачей-интернов в Беларуси: как в стране помогают молодым специалистам?

Если у интерна возникнут вопросы, он может обратиться к наставнику. Его закрепляют за каждым выпускником медвуза. Опытные врачи не только консультируют по профессиональным вопросам, но и учат быть частью коллектива.

«Врачи-интерны приходят в различные отделения хирургического, офтальмологического, терапевтического профилей. Конечно, это первое место работы, и от того, как примут врача-интерна в учреждении, зависит его дальнейшая профессиональная деятельность», – заявила главный врач 3-й городской больницы имени Е.В. Клумова Наталья Саевич.

Государство поддерживает молодых специалистов. В первый месяц работы им выплачивают денежную помощь. Она равна размеру стипендии, которую выпускники получали в последний семестр в университете. Предусмотрены и надбавки к зарплатам, а еще молодые люди могут получить льготный кредит на покупку жилья.

«Помимо этого, во все коллективные договоры включены такие бонусы, как обязательное предоставление жилья. Если нет возможности предоставления жилья в то время, как молодые специалисты будут арендовать жилье, то им будет выплачиваться компенсация. Конечно, они получат все выплаты, которые заложены постановление правительства», – заявила начальник главного управления кадровой работы и профессионального образования Минздрава Беларуси Ольга Колюпанова.

В этом году белорусские учреждения здравоохранения примут более двух тысяч выпускников медуниверситетов страны. Из них 37 человек включены в банк одаренной молодежи республики.