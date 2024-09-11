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Лукашенко об инсинуациях вокруг даты президентских выборов в Беларуси: Развили кучу конспирологических теорий
11.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Приоритет для чиновников и депутатов – работа с населением. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к проведению политических кампаний.
Президент сделал акцент и на подготовке к будущей пятилетке. Она начинается с 2026 года. Но план социально-экономического развития уже сейчас – важнейшая задача для всех ветвей власти. Также обсудили предстоящие политические кампании – Всебелорусское народное собрание и президентские выборы. Они пройдут в следующем году. Подготовка идет планово, доложил глава ЦИК. Но при этом оппозиция пытается создать ажиотаж вокруг даты электоральной кампании, обратил внимание президент.
Рассматриваются четыре возможные даты проведения президентских выборов, сообщил председатель Центризбиркома.
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Лукашенко об инсинуациях вокруг даты президентских выборов в Беларуси: Развили кучу конспирологических теорий
Оппозиция пытается создать ажиотаж вокруг даты электоральной кампании, обратил внимание президент.
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