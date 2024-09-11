Лукашенко об инсинуациях вокруг даты президентских выборов в Беларуси: Развили кучу конспирологических теорий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Приоритет для чиновников и депутатов – работа с населением. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам и подготовке к проведению политических кампаний.

«С людьми нужно разговаривать и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед нами. Кому-то хочется крышу починить, кому-то – забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Все надо изучать, сортировать (это всегда надо делать) и понимать, что должны мы организовать, власть, а что должны сделать сами люди», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент сделал акцент и на подготовке к будущей пятилетке. Она начинается с 2026 года. Но план социально-экономического развития уже сейчас – важнейшая задача для всех ветвей власти. Также обсудили предстоящие политические кампании – Всебелорусское народное собрание и президентские выборы. Они пройдут в следующем году. Подготовка идет планово, доложил глава ЦИК. Но при этом оппозиция пытается создать ажиотаж вокруг даты электоральной кампании, обратил внимание президент.

«То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже и дату определили. Развили кучу конспирологических теорий на этот счет. Следующие выборы президента Беларуси, согласно Конституции, мы должны провести не позднее 20 июля. Вот крайний срок. И надо очень вдумчиво отнестись к определению дня голосования и периода, на который ляжет электоральная нагрузка, поскольку придется отвлечь людей, трудовые ресурсы в те комиссии, которые мы будем создавать. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны», – отметил Александр Лукашенко.

Рассматриваются четыре возможные даты проведения президентских выборов, сообщил председатель Центризбиркома.