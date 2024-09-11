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Белорусские депутаты готовятся к осенней сессии нижней палаты парламента: будут рассмотрены 14 новых законопроектов

11.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские депутаты готовятся к осенней сессии нижней палаты парламента: будут рассмотрены 14 новых законопроектов
 Фото: МТРК «Мир»

14 законопроектов включено в повестку очередной сессии нижней палаты парламента Беларуси. Она откроется ровно через неделю, сообщает телеканал «МИР 24».

Среди ключевых вопросов – бюджетно-налоговая политика, микрозаймы, кредиты и пенсионное обеспечение. Традиционно акцент сделают и на международное сотрудничество. Вскоре белорусская делегация отправится в Лаос на заседание Межпарламентской ассамблеи АСЕАН.

«Мы выполняем требования главы государства, чтобы все наши международные контакты, поездки, визиты были ориентированы на конкретный результат. Поэтому ближайшие поездки и визиты будут связаны прежде всего с развитием межпарламентского сотрудничества», – отметил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рачков.

Кроме того, нижняя палата намерена ратифицировать соглашение с Россией о разработке легкого многоцелевого самолета «Освей». Первые образцы планируют выпустить в ближайшие три года. Воздушные суда будут собирать на заводе в Барановичах на юго-западе Беларуси.



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Основное внимание будет уделено вопросам формирования бюджета и сбора налогов, также будут обсуждаться законопроекты, регулирующие выдачу микрокредитов.
 
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