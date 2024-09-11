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Белорусские депутаты готовятся к осенней сессии нижней палаты парламента: будут рассмотрены 14 новых законопроектов
11.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
14 законопроектов включено в повестку
Среди ключевых вопросов – бюджетно-налоговая политика, микрозаймы, кредиты и пенсионное обеспечение. Традиционно
Кроме того, нижняя палата намерена ратифицировать соглашение с Россией о разработке легкого многоцелевого самолета «Освей». Первые образцы планируют выпустить в ближайшие три года. Воздушные суда будут собирать на заводе в Барановичах на юго-западе Беларуси.
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Белорусские депутаты готовятся к осенней сессии нижней палаты парламента: будут рассмотрены 14 новых законопроектов
Основное внимание будет уделено вопросам формирования бюджета и сбора налогов, также будут обсуждаться законопроекты, регулирующие выдачу микрокредитов.
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