В Минске пройдет ночной хакатон Startup Boom Hackathon&Accelerator, который решит важные социальные вопросы в Беларуси

Источник материала: ProBusiness





Экосистема поддержки бизнеса и стартапов «Malimon» объявляет о старте Startup Boom Hackathon&Accelerator, который пройдет в Минске 4−6 октября 2024 года в пространстве «Campus».

В чем идея?

Впервые в Беларуси Хакатон будет проходить за закрытими дверями на протяжении 48 часов. Молодые специалисты, начинающие предприниматели и энтузиасты инноваций соберутся вместе, чтобы в лучших стартаперских традициях создать социально значимые проекты. В течение 48 часов команды будут работать над разработкой прототипов и воплощением своих идей в реальность под менторским руководством.

Startup Boom Hackathon&Accelerator направлен на возрождение стартап-культуры в Беларуси и поддержку молодых специалистов, которые хотят создавать социальные проекты, но нуждаются в знаниях и опыте. Экосистема поддержки бизнеса и стартапов «Malimon» на 2,5 дня погрузит участников в атмосферу инноваций для обмена идеями, обучения и совместной работы над социальными стартапами.

Формат и содержание Хакатона

Startup Boom Hackathon&Accelerator пройдет в Минске и соберет 100 участников с различными компетенциями из всей Беларуси. Команды будут формироваться на месте, и 2,5 дня участники будут развивать свои идеи до уровня прототипов под руководством опытных менторов. В первый день будут сформированы команды и начнется разработка идей, на второй день пройдет работа с менторами, а также лекции по быстрому созданию прототипов. Финальный день завершится презентацией проектов перед жюри, которое отберет 5−7 лучших команд для двухмесячной программы акселерации.

Кто может участвовать?

Startup Boom Hackathon&Accelerator открыт для молодых специалистов: программисты, маркетологи, менеджеры, дизайнеры, и др; активистов и всех, кто хочет внести вклад в развитие социального предпринимательства. Также участие принять могут фаундеры с командой, которые развивают свои социальные проекты.

Тематики проектов

Хакатон охватит широкий спектр социальных направлений, таких как:

ED-tech: образовательные проекты

образовательные проекты Health-tech: проекты в сфере медицины, включая ментальное здоровье

проекты в сфере медицины, включая ментальное здоровье Art-tech: креативные проекты

креативные проекты Fintech: социальные финансы и краудфандинг

социальные финансы и краудфандинг Ecology: защита окружающей среды

защита окружающей среды Mind-tech: психология и поддерживающее окружение

психология и поддерживающее окружение Culture-tech: проекты в сфере культуры

проекты в сфере культуры Tourism: здоровый образ жизни, спорт и отдых

Что дальше?

По завершении Startup Boom Hackathon&Accelerator лучшие команды будут приглашены в двухмесячную онлайн-программу акселератора от Malimon, где смогут доработать свои проекты и представить их потенциальным спонсорам на Демо-дне. Это уникальная возможность для начинающих стартаперов сделать первые шаги к успеху и найти поддержку для своих инициатив.